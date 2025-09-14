Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Как происходит вручение повестки по почте?

По словам специалистов, повестки, присланные заказным письмом с пометкой "Повестка ТЦК", передают лично в руки адресату. Если адресата нет дома, работник почты звонит на указанный номер телефона, чтобы сообщить о письме; или оставляет сообщение в почтовом ящике о том, что нужно забрать повестку на почте.

Если в течение трех рабочих дней после сообщения адресат не пришел за письмом, почтовый работник делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу",

– написали юристы.

Они добавили, что в таком случае письмо возвращается в ТЦК и СП на следующий рабочий день.

В целом заказное письмо с повесткой хранится в отделении до 7 дней. В то же время если его не забрали за это время, он также возвращается обратно.

Юристы отметили, что новые правила четко определяют порядок действий для военнообязанных:

Проверяйте почту и звоните в отделение, если получили сообщение о письме с ТЦК.

Игнорирование письма не освобождает от обязанностей, ведь даже неврученная физически повестка может иметь юридические последствия и будет считаться юридически врученной.

"Проще говоря: получили сообщение – действуйте сразу, чтобы избежать проблем", – резюмировали специалисты.

