Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Как происходит вручение повестки по почте?
По словам специалистов, повестки, присланные заказным письмом с пометкой "Повестка ТЦК", передают лично в руки адресату. Если адресата нет дома, работник почты звонит на указанный номер телефона, чтобы сообщить о письме; или оставляет сообщение в почтовом ящике о том, что нужно забрать повестку на почте.
Если в течение трех рабочих дней после сообщения адресат не пришел за письмом, почтовый работник делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу",
– написали юристы.
Они добавили, что в таком случае письмо возвращается в ТЦК и СП на следующий рабочий день.
В целом заказное письмо с повесткой хранится в отделении до 7 дней. В то же время если его не забрали за это время, он также возвращается обратно.
Юристы отметили, что новые правила четко определяют порядок действий для военнообязанных:
- Проверяйте почту и звоните в отделение, если получили сообщение о письме с ТЦК.
- Игнорирование письма не освобождает от обязанностей, ведь даже неврученная физически повестка может иметь юридические последствия и будет считаться юридически врученной.
"Проще говоря: получили сообщение – действуйте сразу, чтобы избежать проблем", – резюмировали специалисты.
Последние новости о мобилизации: что известно?
К слову, 12 сентября в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко состоялся седьмой набор контрактников по программе "18-24". Особенностью стало то, что впервые к набору присоединились девушки.
В Судебно-юридической газете отметили, что правительство Украины изменило правила отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей, чтобы избежать использования обучения как способа уклонения от военной службы.
В частности, отсрочка для студентов и преподавателей будет предоставляться только при условии соблюдения определенных условий, таких как возраст, форма обучения, и наличие ученой степени.