В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Зокрема, у нашій країні уточнили правила вручення повісток, які надсилаються поштою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Як відбувається вручення повістки поштою?

За словами фахівців, повістки, надіслані рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК", передають особисто в руки адресату. Якщо адресата немає вдома, працівник пошти дзвонить на вказаний номер телефону, щоб повідомити про лист; або залишає повідомлення в поштовій скриньці про те, що потрібно забрати повістку на пошті.

Якщо протягом трьох робочих днів після повідомлення адресат не прийшов за листом, поштовий працівник робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою",

– написали юристи.

Вони додали, що у такому разі лист повертається до ТЦК та СП наступного робочого дня.

Загалом рекомендований лист із повісткою зберігається у відділенні до 7 днів. Водночас якщо його не забрали за цей час, він також повертається назад.

Юристи наголосили, що нові правила чітко визначають порядок дій для військовозобов'язаних:

Перевіряйте пошту й телефонуйте у відділення, якщо отримали повідомлення про лист із ТЦК.

Ігнорування листа не звільняє від обов'язків, адже навіть невручена фізично повістка може мати юридичні наслідки й буде вважатися юридично врученою.

"Простіше кажучи: отримали повідомлення – дійте одразу, щоб уникнути проблем", – резюмували фахівці.

