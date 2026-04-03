Изменения в мобилизации: нардеп сообщил, какие два момента планируют исправить

Глава Минобороны Федоров анонсировал подготовку наработок определенных законодательных инициатив. Они ожидаются в апреле и будут представлены профильному комитету Верховной Рады.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, уточнив, что они призваны минимизировать конфликты между ТЦК и гражданами. Кроме того, важным является, чтобы мобилизационные мероприятия не вызывали ощущение несправедливости у людей, что у кого-то есть преференции, необоснованное бронирование.

Будут ли повестки отправляться через "Дию"?

Когда комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нарабатывал большие изменения в закон о мобилизации, военной службе в 2024 году, вопрос потенциального привлечения телекоммуникационных сетей к вручению повесток рассматривался, но тогда было принято решение, которое по сей день остается неизменным – электронные повестки рассылаться не могут. Через "Дию" это, по словам нардепа, проводиться также не будет.

"Стоит вопрос, каким образом обеспечивать оповещение граждан о необходимости прибыть в ТЦК. Есть система "Резерв+", электронные кабинеты военнообязанного, в которых можно получить информацию, но бумажные варианты повесток не отменялись. Они будут и в дальнейшем применяться", – отметил Вениславский.

Как минимизировать конфликты вокруг ТЦК?

Комментируя тему конфликтов, которые происходят между представителями ТЦК и военнообязанными, нардеп отметил на том, что полностью избежать их вряд ли удастся. По его убеждению, очень часто такие ситуации являются последствиями сознательного провоцирования военных ТЦК со стороны тех, кто подлежит мобилизации.

Подавляющее количество из них являются участниками боевых действий и были переведены в ТЦК и СП из боевых бригад. Соответственно, у них порой не выдерживают нервы, когда их провоцируют. У них есть ощущение, что они свой долг по защите Украины выполняли, а некоторые пытаются манипулировать и не делать этого,

– озвучил Вениславский.

Для того, чтобы минимизировать такие конфликтные ситуации, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки держит на контроле то, чтобы все представители ТЦК имели нагрудные бодикамеры, чтобы вся процедура вручения повесток фиксировалась и в случае споров была возможность проверить реальные обстоятельства дела.

"Есть целый комплекс возможных мер, которые будут доведены до общества, чтобы не возникало конфликтов. После того как Минобороны наработает соответствующие предложения, мы сможем подробнее об этом поделиться", – заверил нардеп.

По словам Вениславского, сегодня ключевыми пунктами являются наличие бодикамер в военных ТЦК и привлечение к ответственности тех военнослужащих терцентров комплектования, которые превышают свои служебные обязанности, допускают нарушения прав человека.

Кроме того, важна разъяснительная работа, которая ведется по вертикали командования Сухопутных сил, которому подчиняются ТЦК, а также и, которая осуществляется в публичном пространстве. Все это в комплексе, по мнению нардепа, должно привести к резкому снижению количества конфликтов.

Напомним! Ранее нардеп Вениславский сообщал, что каждый месяц в ряды ВСУ удается привлечь 30 тысяч военнообязанных. Он добавил, что почти 90% из них – те, которые были мобилизованы через ТЦК. До 10% – это доля от рекрутинга. Еще определенный процент составляет количество тех лиц, которые подписывают контракты с Минобороны.

