В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение как минимум до 5 ноября 2025 года. В октябре заработала новая процедура оформления отсрочки от мобилизации.

Правила получения отсрочки регулируются Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

Каков порядок получения отсрочки?

В Украине с октября 2025 года заявление на отсрочку от мобилизации можно подать лично в ТЦК или онлайн через приложение Резерв+.

Для онлайн-подачи нужно заполнить электронную форму и прикрепить скан-копии документов, подтверждающих право освобождения от службы. После проверки данные об отсрочке автоматически попадают в Единый электронный реестр призывников, а заявитель получает справку.

Если обращаться в ТЦК, нужно подать оригиналы и копии документов вместе с военно-учетным документом. После проверки выдают справку об отсрочке.

Перечень документов определяет постановление Кабмина №560. Он зависит от оснований получения отсрочки.

Студенты должны предоставить справку из ЕГЭБО или документ о зачислении в интернатуру,

для отсрочки по состоянию здоровья нужна справка к акту МСЭК, подтверждающая инвалидность или временную непригодность к службе.

Последние новости о мобилизации: что изменилось?