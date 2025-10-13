В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан щонайменше до 5 листопада 2025 року. У жовтні запрацювала нова процедура оформлення відстрочки від мобілізації.

Правила отримання відстрочки регулюються Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

Дивіться також Які наслідки ігнорування повторної повістки та хто може її отримати

Який порядок отримання відстрочки?

В Україні з жовтня 2025 року заяву на відстрочку від мобілізації можна подати особисто у ТЦК або онлайн через застосунок Резерв+.

Для онлайн-подання потрібно заповнити електронну форму та прикріпити скан-копії документів, що підтверджують право звільнення від служби. Після перевірки дані про відстрочку автоматично потрапляють до Єдиного електронного реєстру призовників, а заявник отримує довідку.

Якщо звертатися до ТЦК, потрібно подати оригінали та копії документів разом із військово-обліковим документом. Після перевірки видають довідку про відстрочку.

Перелік документів визначає постанова Кабміну №560. Він залежить від підстав отримання відстрочки.

Студенти мають надати довідку з ЄДЕБО або документ про зарахування до інтернатури,

для відстрочки за станом здоров'я потрібна довідка до акта МСЕК, що підтверджує інвалідність або тимчасову непридатність до служби.

Останні новини про мобілізацію: що змінилось?