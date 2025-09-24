С 1 октября могут вручить повестки нескольким категориям военнообязанных. Речь о мужчинах, ведь женщины, как и раньше, идут в армию только добровольно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Кого мобилизуют в октябре 2025 года?

В целом в законодательстве ничего не изменилось и под мобилизацию попадают те же категории, что и раньше.

Это такие военнообязанные:

мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют опыт военной службы или военное образование. Важно, что у них не должно быть отсрочки по состоянию здоровья или другого вида отсрочки или брони;

мужчины от 25 до 60 лет без опыта службы, которые не имеют отсрочки и брони;

мужчины, которых ранее сняли с учета, но повторная ВВК признала их годными к службе;

мужчины, которые ранее имели статус ограниченно годных.

Мужчины 60+ тоже будут служить – но на небоевых должностях

В октябре продолжат набор на военную службу мужчин, старше 60 лет. В Украине запустили процедуру, которая позволяет брать на службу мужчин 60+ по контракту – с испытательным сроком до 6 месяцев.

Желающие служить в этом возрасте должны пройти ВВК и получить заключение о пригодности и иметь письмо-согласие от командира воинской части, с которой заключается контракт.

Это будет служба на небоевых должностях. В приоритете – мужчины, которые могут работать на дефицитных специальностях, имеют опыт военной службы или были уволены из армии после 2015 года.