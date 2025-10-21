В России уже возникают определенные трудности с набором контрактников на войну против Украины. Поэтому сделали один неожиданный ход, чтобы хотя бы как-то решить эту проблему.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, резерв в России, конечно, еще есть. Но он начинает исчерпываться. Кроме того, давят экономические проблемы. Единовременные выплаты в некоторых регионах уже уменьшаются.

Что известно о мобилизации в России?

Как отметил Кузан, по некоторым данным, Россия еще сможет набирать 30 – 35 тысяч личного состава до конца этого года. Этого количества достаточно, чтобы они могли поддерживать нынешний темп наступательных действий.

Однако таким образом они не смогут увеличить концентрацию войск хотя бы на каком-то из направлений. Поэтому там пошли на беспрецедентный шаг.

Там фактически объявили бессрочный годовой призыв на срочную службу. Это уже и есть та скрытая мобилизация, которую Путин не хотел допустить. При таких темпах они смогут поддерживать наступательный темп по всему фронту. Но к кардинальным изменениям это не приведет. Если они не смогут в один момент пополнить фронт на 200 тысяч оккупантов, как это было осенью 2022 года, то успеха какого-то они не получат,

– сказал Кузан.

