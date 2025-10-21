Пошли на беспрецедентные шаги: Россия уже начала скрытую волну мобилизации
- В России возникают проблемы с набором оккупантов на войну. Там пошли на беспрецедентный шаг.
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о проблемах России из-за войны.
В России уже возникают определенные трудности с набором контрактников на войну против Украины. Поэтому сделали один неожиданный ход, чтобы хотя бы как-то решить эту проблему.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, резерв в России, конечно, еще есть. Но он начинает исчерпываться. Кроме того, давят экономические проблемы. Единовременные выплаты в некоторых регионах уже уменьшаются.
К теме Потери превышают пополнение: в ЦПД рассказали о проблемах с мобилизацией в России
Что известно о мобилизации в России?
Как отметил Кузан, по некоторым данным, Россия еще сможет набирать 30 – 35 тысяч личного состава до конца этого года. Этого количества достаточно, чтобы они могли поддерживать нынешний темп наступательных действий.
Однако таким образом они не смогут увеличить концентрацию войск хотя бы на каком-то из направлений. Поэтому там пошли на беспрецедентный шаг.
Там фактически объявили бессрочный годовой призыв на срочную службу. Это уже и есть та скрытая мобилизация, которую Путин не хотел допустить. При таких темпах они смогут поддерживать наступательный темп по всему фронту. Но к кардинальным изменениям это не приведет. Если они не смогут в один момент пополнить фронт на 200 тысяч оккупантов, как это было осенью 2022 года, то успеха какого-то они не получат,
– сказал Кузан.
Мобилизация в России: кратко
- СМИ неоднократно сообщали, что в последнее время в России возникли проблемы с пополнением в армии. Военный аналитик Ян Матвеев заметил, что в российской армии вообще перестали списывать людей, которые больны ВИЧ и гепатитом.
- Американский Институт изучения войны рассказывал, что в России снижается количество добровольцев, которые готовы идти на войну. Количество людей, которые подписывают контракты, не растет даже в регионах, где больше всего платят.
- При этом потери России на войне до сих пор значительны. По состоянию на 21 сентября они потеряли более 1 миллиона 132 тысячи личного состава.