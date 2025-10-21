Пішли на безпрецедентні кроки: Росія вже почала приховану хвилю мобілізації
- В Росії виникають проблеми з набором окупантів на війну. Там пішли на безпрецедентний крок.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів про проблеми Росії через війну.
В Росії вже виникають певні труднощі з набором контрактників на війну проти України. Тому зробили один несподіваний хід, аби хоча б якось вирішити цю проблему.
Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, резерв у Росії, звісно, ще є. Але він починає вичерпуватися. Крім того, тиснуть економічні проблеми. Одноразові виплати в деяких регіонах вже зменшуються.
Що відомо про мобілізацію в Росії?
Як наголосив Кузан, за деякими даними, Росія ще зможе набирати 30 – 35 тисяч особового складу до кінця цього року. Цієї кількості достатньо, щоб вони могли підтримувати теперішній темп наступальних дій.
Однак у такий спосіб вони не зможуть збільшити концентрацію військо хоча б на якомусь з напрямків. Тому там пішли на безпрецедентний крок.
Там фактично оголосили безстроковий річний призов на строкову службу. Це вже і є та прихована мобілізація, яку Путін не хотів допустити. При таких темпах вони зможуть підтримувати наступальний темп по всьому фронту. Але до кардинальних змін це не призведе. Якщо вони не зможуть в один момент поповнити фронт на 200 тисяч окупантів, як це було восени 2022 року, то успіху якогось вони не отримають,
– сказав Кузан.
Мобілізація в Росії: коротко
- ЗМІ неодноразово повідомляли, що останнім часом в Росії виникли проблеми з поповненням в армії. Військовий аналітик Ян Матвєєв зауважив, що в російській армії взагалі перестали списувати людей, які хворі на ВІЛ та гепатит.
- Американський Інститут вивчення війни розповідав, що в Росії знижується кількість добровольців, які готові йти на війну. Кількість людей, які підписують контракти, не зростає навіть у регіонах, де найбільше платять.
- При цьому втрати Росії на війні досі значні. Станом на 21 вересня вони втратили понад 1 мільйон 132 тисячі особового складу.