Россия работает над тем, чтобы набирать в армию еще больше личного состава. Они не готовы объявить всеобщую мобилизацию, поэтому пошли на другие шаги.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, Россия всегда воевала количеством, а не качеством. Поэтому главная задача для них – набирать много личного состава в армию.

К теме Потери превышают пополнение: в ЦПД рассказали о проблемах с мобилизацией в России

Как Россия хочет увеличить армию?

Как отметил Жовтенко, по разным данным, Россия сейчас набирает в армию около 30-40 тысяч новобранцев в месяц. Если сравнивать это с суточными потерями, то ситуация здесь не слишком положительная. Сейчас враг теряет около 1000 оккупантов в сутки. При таком уровне потерь им удается накапливать определенные резервы.

Обратите внимание! Американский Институт изучения войны отмечает, что России становится все труднее набирать добровольцев на войну. В последнее время контракты подписывают или очень старые, или больные люди.

При этом в России продолжается призыв на срочную службу. До конца года они планируют набрать еще 135 тысяч личного состава. Также там обсуждают возможность отправлять резервистов на войну без мобилизации.

Не стоит забывать и о Северной Корее. Несколько ранее была информация, что они могут отправить 30 тысяч солдат для участия в войне против Украины.

Россия делает несколько шагов на перспективу, чтобы увеличить количество личного состава. По-другому они воевать не могут. Осознавая большие потери, они пытаются сформировать дополнительный резерв. Он должен быть готовым на случай противостояния с НАТО,

– сказал Жовтенко.

Мобилизация в России: кратко