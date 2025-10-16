Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, Россия всегда воевала количеством, а не качеством. Поэтому главная задача для них – набирать много личного состава в армию.

Как Россия хочет увеличить армию?

Как отметил Жовтенко, по разным данным, Россия сейчас набирает в армию около 30-40 тысяч новобранцев в месяц. Если сравнивать это с суточными потерями, то ситуация здесь не слишком положительная. Сейчас враг теряет около 1000 оккупантов в сутки. При таком уровне потерь им удается накапливать определенные резервы.

Обратите внимание! Американский Институт изучения войны отмечает, что России становится все труднее набирать добровольцев на войну. В последнее время контракты подписывают или очень старые, или больные люди.

При этом в России продолжается призыв на срочную службу. До конца года они планируют набрать еще 135 тысяч личного состава. Также там обсуждают возможность отправлять резервистов на войну без мобилизации.

Не стоит забывать и о Северной Корее. Несколько ранее была информация, что они могут отправить 30 тысяч солдат для участия в войне против Украины.

Россия делает несколько шагов на перспективу, чтобы увеличить количество личного состава. По-другому они воевать не могут. Осознавая большие потери, они пытаются сформировать дополнительный резерв. Он должен быть готовым на случай противостояния с НАТО,

– сказал Жовтенко.

