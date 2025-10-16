Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, Росія завжди воювала кількістю, а не якістю. Тому головне завдання для них – набирати багато особового складу в армію.

До теми Втрати перевищують поповнення: в ЦПД розповіли про проблеми з мобілізацією в Росії

Як Росія хоче збільшити армію?

Як наголосив Жовтенко, за різними даними, Росія зараз набирає до армії близько 30-40 тисяч новобранців в місяць. Якщо порівнювати це з добовими втратами, то ситуація тут не надто позитивна. Зараз ворог втрачає близько 1000 окупантів за добу. За такого рівня втрат їм вдається накопичувати певні резерви.

Зверніть увагу! Американський Інститут вивчення війни наголошує, що Росії стає все важче набирати добровольців на війну. Останнім часом контракти підписують або дуже старі, або хворі люди.

При цьому в Росії продовжується призов на строкову службу. До кінця року вони планують набрати ще 135 тисяч особового складу. Також там обговорюють можливість відправляти резервістів на війну без мобілізації.

Не варто забувати і про Північну Корею. Дещо раніше була інформація, що вони можуть відправити 30 тисяч солдатів для участі у війні проти України.

Росія робить кілька кроків на перспективу, щоб збільшити кількість особового складу. По-іншому вони воювати не можуть. Усвідомлюючи великі втрати, вони намагаються сформувати додатковий резерв. Він має бути готовим на випадок протистояння з НАТО,

– сказав Жовтенко.

Мобілізація в Росії: коротко