Точно проведут набор, Фейгин сказал, что указывает на стремление России активизировать мобилизацию

Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует увеличивать свою армию, и до 1 июня 2024 года будут мобилизованы 300 тысяч лиц. Спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Однако российские СМИ подтверждают, что Кремлю не хватает именно такого количества военных, чтобы захватить Харьков. Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, что в том или ином виде россияне могут набрать эти 300 тысяч мобилизованных.

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Боятся публичного объявления

Совсем не обязательно, что россияне объявят мобилизацию именно до 1 июня. Указ от сентября 2022 года не отменен, он продолжает действовать, поэтому все полномочия и возможности продолжать мобилизацию есть.

В России, даже не объявляя масштабной мобилизации, точно проведут набор. Такая работа проводится,

– отметил правозащитник.

Мобилизация, по его словам, продолжается, просто не так быстро, и эти 300 тысяч мобилизованных россияне смогут собрать в течение года.

Они даже теракт в "Крокус Сити Холле" (большой вопрос, что там происходило и кто за этим стоит) использовали для активизации работы с населением. В частности, работают с мигрантами в плане мобилизации.

"Российские власти боятся публичного объявления мобилизации в ожидании негативной реакции населения. Однако проводить в какой-то форме соответствующие мероприятия будут", – уверен Марк Фейгин.

Мобилизация в России: что известно

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко считает, что россияне будут заставлять срочников подписывать контракты с минобороны, и таким образом пополнять свою армию. Он добавил, что поскольку закон о мобилизации, который ранее подписал Путин, действует, в соответствии с этим, могут увеличиваться квоты для военных комиссариатов, это позволит набирать больше людей.

В американском Институте изучения войны отмечают, что после теракта в "Крокусе", по сообщению минобороны России, военкоматы фиксируют значительное увеличение численности тех, кто желает пойти в российскую армию по контракту.

Как отмечают аналитики ISW, если данные минобороны России правдивы, то "информационная операция Кремля" сработала. Соответственно "страх и нестабильность", создавшиеся в России в результате теракта, могли побудить некоторых россиян вступить в ряды российской армии.