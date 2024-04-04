Точно проведуть набір, – Фейгін сказав, що вказує на прагнення Росії активізувати мобілізацію

Володимир Зеленський заявив, що Росія планує збільшувати свою армію, та до 1 червня 2024 року будуть мобілізовані 300 тисяч осіб. Спікер Кремля Дмітрій Пєсков заперечив цю інформацію.

Проте російські ЗМІ підтверджують, що Кремлю не вистачає саме такої кількості військових, щоб захопити Харків. Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що в тому чи іншому вигляді росіяни можуть набрати ці 300 тисяч мобілізованих.

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Бояться публічного оголошення

Зовсім не обов'язково, що росіяни оголосять мобілізацію саме до 1 червня. Указ від вересня 2022 року не скасований, він продовжує діяти, тому всі повноваження та можливості продовжувати мобілізацію є.

В Росії, навіть не оголошуючи масштабної мобілізації, точно проведуть набір. Така робота проводиться,

– зазначив правозахисник.

Мобілізація, за його словами, триває, просто не так швидко, і ці 300 тисяч мобілізованих росіяни зможуть зібрати впродовж року.

Вони навіть теракт у "Крокус Сіті Холі" (велике питання, що там відбувалося та хто за цим стоїть) використали для активізації роботи з населенням. Зокрема, працюють з мігрантами в плані мобілізації.

"Російська влада боїться публічного оголошення мобілізації в очікуванні негативної реакції населення. Однак проводити у якійсь формі відповідні заходи будуть", – впевнений Марк Фейгін.

Мобілізація в Росії: що відомо

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко вважає, що росіяни змушуватимуть строковиків підписувати контракти з міноборони, і в такий спосіб поповнювати свою армію. Він додав, що оскільки закон про мобілізацію, який раніше підписав Путін, є чинним, відповідно до цього, можуть збільшуватись квоти для військових комісаріатів, це дозволить набирати більше людей.

В американському Інституті вивчення війни наголошують, що після теракту в "Крокусі", за повідомленням міноборони Росії, військкомати фіксують значне збільшення чисельності тих, хто бажає піти в російську армію за контрактом.

Як зазначають аналітики ISW, якщо дані міноборони Росії правдиві, то "інформаційна операція Кремля" спрацювала. Відповідно "страх і нестабільність", що створились в Росії внаслідок теракту, могли спонукати деяких росіян вступити до лав російської армії.