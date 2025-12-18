Россияне перебрасывают новые резервы на Покровск, причем они неплохо экипированы. При этом враг не использует большое количество бронетехники, танков, с этим ситуация хуже.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты также решили проблему со снарядами. Впрочем, в Кремле столкнулись с другим критическим вопросом.

Какую проблему не может решить Путин?

Россия воюет с помощью Северной Кореи и других союзников. Они помогают с артиллерией, снарядами. Но даже эти страны не могут решить ключевую потребность россиян.

Они перераспределяют свою экономику и увеличивают военные расходы. У России безумная дыра в бюджете, огромный дефицит, который они просто "зарисовывают". Они банально придумывают цифры,

– отметил Петр Андрющенко.

Пока враг еще имеет такие вещи, как снаряжение, снаряды, патроны – этого у них хватает. Скорее всего, ситуация не изменится еще полгода. Столько они смогут стабильно обеспечивать фронт.

Зато в России начинаются проблемы с людьми. Это заметно с точки зрения мобилизации. Ранее рекрутеры не выходили за пределы города, потом села, а теперь они ищут людей по всему региону. Например, мужчин вербуют на оккупированных территориях и уже не везут в Москву или в другой город. Также большие проблемы с СЗЧ.

Именно поэтому Кремль относительно мягко проводит переговоры и не выходят из них. Они понимают, что не могут себе позволить хлопнуть дверью перед Дональдом Трампом,

– отметил Петр Андрющенко.

Поэтому враг продолжает играть с нами, с администрацией Трампа, поэтому переговоры будут двигаться еще долго, пока Россия будет пытаться решить проблемы, которые у них возникли.

Что известно о проблемах с мобилизацией в России?