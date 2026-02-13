Обещают не фронт, а "золотые горы": в России закончились зэки, началась охота на студентов

Россия перешла от вербовки заключенных к студентам. Российской молодежи обещают тыловую работу на БпЛА и миллионные выплаты, а потом отправляют на штурмы.

Это указывает на то, что в России дефицит ресурса для пополнения армии контрактниками, отмечают источники 24 Канала.

Что обещают российским студентам?

После массовой вербовки зэков из колоний уже не поступает необходимое количество "добровольцев".

Поэтому новый фронт рекрутинга распространился на учебные заведения, в частности техникумы, колледжи, университеты.

В 2022 – 2024 годах кадровую дыру в штурмовых подразделениях закрывали завербованными зэками – колонии превратились в пункты рекрутинга. По состоянию на 2026 год этот ресурс исчерпан: многие из них погибли, новые желающие почти не идут. Логика авторитарной системы проста – где брать новых? Ответ: там, где люди молодые, зависимы от государства и еще не успели приобрести жизненный опыт,

– отметили источники.

Студентам рисуют картину легкой, высокотехнологичной и высокооплачиваемой службы в "войсках беспилотных систем", миллионные выплаты и академотпуск.

Впрочем, родители и сами студенты жалуются, что на самом деле обещанный тыл превращается в передовую.

Один из подобных случаев рекрутинга произошел в декабре 2025 года в Северо-Кавказском федеральном университете, где состоялась встреча студентов с представителями пункта отбора на контрактную службу.

Тема – служба в новом роде войск, войсках беспилотных систем "в рамках поддержки сво".

Аналогично было и в Новосибирском государственном архитектурно строительном университете в ноябре 2025 - – январе 2026 годов, где проводили профориентационные встречи с Минобороны.

Студентам показывали дроны, обещали службу в "уникальном" подразделении и "возможность получить актуальную профессию".

По сути происходит массовый набор на контракты, где обещают в среднем от 1,9 до 4,7 миллиона рублей единовременной выплаты в зависимости от региона, отсутствие штурмов, сопровождение и даже прием с определенными заболеваниями,

– замечают источники.

Особое внимание акцентируют на том, что "студенты – это мозги, склонные к работе с современными технологиями", а потому государство якобы "ни в коем случае такой ресурс на штурм не отправит".

Что на самом деле происходит со студентами?

В соцсетях родители рассказывают, что происходит на самом деле.

Всюду повторяющийся шаблон.

"Наш тоже так попал, результат штурм и домой грузом 200. Парню 23 года было! Сволочи", – пишет пользовательница Диана под постом, который насобирал 3398 лайков.

У нас сейчас ходят по колледжам и даже девушек заманивают типа волонтер-медик, ага, так мы и поверили,

– также отметила Людмила.

Что рассказывают родители российских студентов / Фото источников 24 Канала

Об обещанных "золотых горах" рассказывает еще одна россиянка.

"Сыну только исполнилось 18, пообещали красиво, в глаза клялись, что сын попадет в ВДВ, будет в части служить срочную. Через неделю оказался на СВО", – утверждает она.

А в родительском чате россияне говорят, что "очень страшно, что происходит вообще в мире".

Родители фиксируют шок: их дети выходят из аудиторий после таких встреч эмоционально разбитые, звонят домой со словами "мама, как вообще так можно, мы же студенты".

"Приведи друга за вознаграждение"

Кроме государственной агитации в России появилась еще и система частного рекрутинга на войну под условным названием "приведи друга за вознаграждение".

Официальное вознаграждение за человека достигает 500 тысяч рублей.

Такая ситуация породила целую индустрию частного рекрутинга на государственную войну. По всей России доски объявлений, билборды и подъезды наполнены объявлениями о контрактной службе,

– пишут источники.

Объявления разные: от "службы по охране объекта в тылу для тех, кто старше 45" до "тыловой службы в беспилотных войсках для студентов".

Интересно, что часто на таких объявлениях стоит один и тот же номер телефона.

Всюду уверяют, что на штурмы не будут отправлять. Эти слова иногда даже выносят в название вакансии.

Вакансии в российской армии / Фото источников 24 Канала

"Если суммировать сотни объявлений от рекрутинговых агентств, вырисовывается удивительная картина. Кажется, будто российская армия не имеет острой потребности в новых штурмовиках. А вот на значительно менее рискованные должности новобранцы нужны настолько остро, что войска готовы брать на них даже людей с гепатитом и ВИЧ-инфекцией – лишь бы только пришли и записались", – отмечают источники.

Но задача рекрутингового агентства – при любых гарантиях и обещаниях довести человека до военкомата, чтобы тот подписал контракт.

За нового контрактника рекрутер получает от государства премию в размере до полумиллиона российских рублей, а это примерно 250 тысяч гривен.

Почему студенты?

Студенты для России – идеальный ресурс. Они молодые, часто без опыта, а еще зависимы от системы – боятся отчисления, потерять место в общежитии или не получить диплом.

Для тех, кто проваливает сессию или боится потерять место, есть психологический крючок – обещание академотпуска и восстановления после года службы.

Впрочем, обещания рекрутеров не имеют юридической силы после подписания контракта.

Реальность проявляется в зоне боевых действий - и тогда подпись "не штурма" превращается в команду "на штурм!"

– отмечают источники.

Если в колониях мотивацией было помилование, то в университетах и техникумах – миллионные гонорары, сказки о "безопасной" службе и обещания "управлять небом".

Но в обоих случаях суть та же – довести человека до подписи, после чего все гарантии превращаются в пыль.

Поэтому пока в учебных заведениях продолжаются официальные встречи, а родители в отчаянии, российские власти продолжают охотиться на новый мобилизационный ресурс на фоне официальной бравады об отсутствии необходимости в мобилизации.

