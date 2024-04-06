Удалось ли Путину мобилизовать общество: экс-сотрудник КГБ назвал примерное количество желающих

Теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибло 145 человек, глубоко повлиял на российское общество. В то же время по сообщению российского минобороны, после стрельбы в Подмосковье якобы увеличилось количество россиян, желающих подписать контракт и пойти воевать в Украину.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что на самом деле нельзя заметить мобилизации российского общества после теракта. Если оно и мобилизовалось, то только на определенных патриотических телеграмм-каналах, которые отрабатывают официальную версию Кремля, что за терактом якобы стоит Украина.

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Еле восстанавливают потери

В то же время западные спецслужбы подтверждают, что стрельбу в "Крокус Сити Холле" осуществила ИГИЛ, а именно ее ячейка ИГИЛ-Хорасан.

Владимир Путин также с этим согласился. Он сказал, что ИГИЛ были исполнителями, а "организатором" якобы Украина. Поскольку он это озвучил, то назад пойти не может и продолжает повторять то же самое,

– объяснил экс-сотрудник КГБ.

Что касается увеличения тех, кто желает подписать контракт с минобороны России, то согласно статистическим данным, к которым имеют доступ специализированные издания, наоборот уменьшается наплыв россиян в армию.

Если раньше набирали 1500 в день, то сейчас этот показатель снизился до 1000. Это количество мобилизованных позволяет едва российской армии восстанавливать потери, которые она несет в Украине,

– объяснил Жирнов.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты ежедневно теряют 800 – 1200 единиц личного состава. В частности, за последние сутки (по состоянию на утро 6 апреля) было ликвидировано 790 российских захватчиков

В то же время тех, кого сейчас взяли в ряды российской армии, появятся на фронте через несколько месяцев, потому что их нужно экипировать, подготовить, чему-то научить, перебросить на фронт.

Поэтому это больше пропагандистские нарративы, считает экс-работник КГБ, которые нужны Кремлю. Они распространяются через пропагандистские телеграм-каналы – за это им платят деньги. Однако они не напишут правду о том, что жены российских мобилизованных требуют вернуть их мужей домой и устраивают по этому поводу протесты.

"Если Россия может набирать 1500 мобилизованных в день, почему не происходит ротация тех, кто воюет? На самом деле легко доказывается то, что нарративы кремлевских пропагандистовв – это ложь", – резюмировал Сергей Жирнов.

Мобилизация в России: что известно