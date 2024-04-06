В целом агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 446 тысяч своих бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает 24 Канал.

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