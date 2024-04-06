В целом агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 446 тысяч своих бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает 24 Канал.
Кстати Украина атаковала российские аэродромы: в сети показали свежие спутниковые снимки
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще почти 800 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 230 единиц вражеской техники.
В целом агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 446 тысяч своих бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает 24 Канал.
Кстати Украина атаковала российские аэродромы: в сети показали свежие спутниковые снимки