Загалом агресор вже втратив у повномасштабній війні проти України понад 446 тисяч своїх бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на 6 квітня
- Особового складу – близько 446 690 (+790),
- танків – 7057 (+24),
- бойових броньованих машин – 13497 (+38),
- артилерійських систем – 11262 (+41),
- РСЗВ – 1032 (+3),
- засобів ППО – 749 (+2),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
- крилатих ракет – 2060 (+1),
- кораблів /катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70),
- спеціальної техніки – 1854 (+5).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ