Загалом агресор вже втратив у повномасштабній війні проти України понад 446 тисяч своїх бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає 24 Канал.

До речі Україна атакувала російські аеродроми: у мережі показали свіжі супутникові знімки

Втрати Росії на 6 квітня

Особового складу – близько 446 690 (+790),

танків – 7057 (+24),

бойових броньованих машин – 13497 (+38),

артилерійських систем – 11262 (+41),

РСЗВ – 1032 (+3),

засобів ППО – 749 (+2),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),

крилатих ракет – 2060 (+1),

кораблів /катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70),

спеціальної техніки – 1854 (+5).