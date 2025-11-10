Какие новые правила мобилизации ввели в Украине в 2025 году: детальное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В 2025 году появились новые правила призыва на военную службу.

Кто подлежит мобилизации, какие права и обязанности военнообязанных – читайте в материале 24 Канала.

Что стоит знать об изменениях в процессе мобилизации?

Согласно изменениям, внесенными в закон внесенными в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", с весны вступили в силу следующие ключевые положения:

все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в ТЦК до 60 дней с момента вступления закона в силу;

введено электронное ведение воинского учета, поэтому обновить информацию можно через портал "Резерв+" или в ЦНАП.

усилены санкции за уклонение от мобилизации, включая ограничения на выезд за границу военнообязанных без законных оснований.

обязательное прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) в определенный срок после получения повестки из военкомата;

введен единый перечень документов, которые должен иметь при себе каждый военнообязанный;

Эти меры призваны повысить прозрачность процедуры мобилизации и усилить государственный контроль над выполнением обязанностей военнообязанными.

Заметим, что в 2025 году под мобилизацию в Украине подпадают мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете, женщины с медицинским и техническим образованием, внесены в резерв и мужчины, освобождены ранее от службы, но повторно признаны годными по результатам ВВК.

Процесс мобилизации начинается с получения повестки из военкомата. Существует несколько типов повесток, в частности для уточнения данных, прохождения ВВК или для призыва. После получения повестки гражданин обязан явиться в ТЦК в указанные сроки.

Тогда он проходит ВВК и получает статус годного, временно непригодного или непригодного. Пригодные к службе направляются в учебные центры, а дальше – к месту службы.

Стоит заметить, что каждый военнообязанный должен иметь при себе паспорт, ИНН, военный билет или приписную, справку о составе семьи (при необходимости получения отсрочки) и медицинские документы, если есть хронические заболевания.

Какие права и обязанности военнообязанных?

Согласно законодательству, военнообязанные граждане имеют право на:

объективное медицинское обследование (ВВК);

отсрочку при наличии законных оснований;

защиту своих прав в суде;

социальные гарантии, в том числе выплаты, страхование и помощь семьям.

Заметим, что отсрочку от мобилизации можно получить в связи с состоянием здоровья, наличием трех и более детей до 18 лет, уходом за недееспособными родственниками, обучением на дневной форме в украинском или зарубежном вузе, службе в структурах, обеспечивающих функционирование государства и тому подобное.

Обязанности военнообязанных:

явка по повестке в ТЦК в установленный срок;

обновление данных в течение 60 дней после изменения места жительства или работы;

прохождение ВВК;

соблюдение требований военного положения.

За нарушение правил воинского учета или уклонение от мобилизации законодательством предусмотрены штрафы, ограничение свободы или лишение свободы до 5 лет.

Мобилизация в Украине: коротко о главном