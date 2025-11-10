Які нові правила мобілізації ввели в Україні у 2025 році: детальне пояснення

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У 2025 році з'явилися нові правила призову на військову службу.

Хто підлягає мобілізації, які права та обов’язки військовозобов’язаних – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що варто знати про зміни в процесі мобілізації?

Згідно зі змінами, внесеними до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", з весни набули чинності такі ключові положення:

усі військовозобов’язані громадяни України повинні оновити свої дані в ТЦК до 60 днів з моменту набрання законом чинності;

введено електронне ведення військового обліку, тому оновити інформацію можна через портал "Резерв+" або в ЦНАП.

посилено санкції за ухилення від мобілізації, включаючи обмеження на виїзд за кордон військовозобов’язаних без законних підстав.

обов’язкове проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) у визначений термін після отримання повістки з військкомату;

введено єдиний перелік документів, які повинен мати при собі кожен військовозобов’язаний;

Ці заходи покликані підвищити прозорість процедури мобілізації та посилити державний контроль над виконанням обов’язків військовозобов’язаними.

Зауважимо, що у 2025 році під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, жінки з медичною та технічною освітою, внесені до резерву та чоловіки, звільнені раніше від служби, але повторно визнані придатними за результатами ВЛК.

Процес мобілізації починається з отримання повістки з військкомату. Існує кілька типів повісток, зокрема для уточнення даних, проходження ВЛК або для призову. Після отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися в ТЦК у зазначені терміни.

Тоді він проходить ВЛК та отримує статус придатного, тимчасово непридатного або непридатного. Придатні до служби направляються до навчальних центрів, а далі – до місця служби.

Варто зауважити, що кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі паспорт, ІПН, військовий квиток або приписну, довідку про склад сім’ї (при необхідності отримання відстрочки) та медичні документи, якщо є хронічні захворювання.

Які права та обов'язки військовозобов'язаних?

Згідно із законодавством, військовозобов'язані громадяни мають право на:

об’єктивне медичне обстеження (ВЛК);

відстрочку за наявності законних підстав;

захист своїх прав у суді;

соціальні гарантії, в тому числі виплати, страхування та допомогу сім’ям.

Зауважимо, що відстрочку від мобілізації можна отримати у зв'язку зі станом здоров’я, наявністю трьох і більше дітей до 18 років, доглядом за недієздатними родичами, навчанням на денній формі в українському або закордонному виші, службі в структурах, що забезпечують функціонування держави тощо.

Обов’язки військовозобов’язаних:

явка за повісткою до ТЦК у встановлений термін;

оновлення даних протягом 60 днів після зміни місця проживання чи роботи;

проходження ВЛК;

дотримання вимог воєнного стану.

За порушення правил військового обліку чи ухилення від мобілізації законодавством передбачено штрафи, обмеження свободи або позбавлення волі до 5 років.

Мобілізація в Україні: коротко про головне