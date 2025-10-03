В Украине появится новый реестр военнообязанных: что о нем стоит знать
- В Украине вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных, который должен заработать до конца 2025 года.
- Интеграция реестра с другими государственными базами позволит точнее определять лиц, подлежащих мобилизации.
Мобилизация в Украине постепенно переходит в цифровую форму. Так, уже вступил в силу закон №3632-ІХ, который предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных.
Эта система должна заработать до конца 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Советы юриста".
Какие изменения ожидают военнообязанных?
Интегрируют Единый государственный реестр военнообязанных с другими государственными базами, а именно:
Государственным реестром актов гражданского состояния;
реестром Государственной миграционной службы;
базой Министерства внутренних дел;
налоговой информацией;
базами Пенсионного фонда.
Так что теперь ТЦК и СП смогут получать информацию о:
фактическом месте проживания лица;
наличии отсрочки;
возможных выездах человека за границу;
дублировании данных.
В Генштабе отмечают, что так пытаются навести порядок в военной системе из-за того, что раньше многие мужчины вообще не стояли на учете, или же у них были устаревшие личные данные.
"Благодаря новому реестру мы будем знать точнее, кто подлежит мобилизации, а кто – нет. Это позволит сделать процесс более справедливым", – отмечал представитель Генштаба.
Между тем в Минобороны отметили, что запуск нового реестра не означает автоматическую мобилизацию всех. Впрочем, в случае выявления лиц, которые уклоняются от обновления учетных данных, им могут выписать штрафы или начать административное производство.
В Украине с 1 октября упростили процесс перевода военных в другие части. Новые правила обязывают выполнить распоряжение о переводе в течение 30 дней, а также предусматривают возможность подачи электронного рапорта через приложение Армия+.
Ежемесячно в Украине на службу приходит около 30 тысяч человек совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу.
Относительно мобилизации женщин, то она в Украине проводится добровольно. Обязательно становиться на воинский учет должны только медики и те, кто учился на военной кафедре.