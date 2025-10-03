Укр Рус
24 Канал Новини України В Україні з'явиться новий реєстр військовозобов'язаних: що про нього варто знати
3 жовтня, 17:58
3

В Україні з'явиться новий реєстр військовозобов'язаних: що про нього варто знати

Софія Рожик
Основні тези
  • В Україні набув чинності закон про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.
  • Інтеграція реєстру з іншими державними базами дозволить точніше визначати осіб, які підлягають мобілізації.

Мобілізація в Україні поступово переходить у цифрову форму. Так, уже набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

Ця система має запрацювати до кінця 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Поради юриста".

Дивіться також Це цілком законно: де та коли саме можуть вручати повістку 

Які зміни очікують військовозобов'язаних?

Інтегрують Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних з іншими державними базами, а саме:

  • Державним реєстром актів цивільного стану;

  • реєстром Державної міграційної служби;

  • базою Міністерства внутрішніх справ;

  • податковою інформацією;

  • базами Пенсійного фонду.

Тож тепер ТЦК та СП зможуть отримувати інформацію про:

  • фактичне місце проживання особи;

  • наявність відстрочки;

  • можливі виїзди людини за кордон;

  • дублювання даних.

У Генштабі зазначають, що так намагаються навести лад у військовій системі через те, що раніше багато чоловіків взагалі не стояли на обліку, або ж у них були застарілі особові дані.

"Завдяки новому реєстру ми знатимемо точніше, хто підлягає мобілізації, а хто – ні. Це дозволить зробити процес більш справедливим", – зазначав речник Генштабу.

Тим часом у Міноборони наголосили, що запуск нового реєстру не означає автоматичну мобілізацію всіх. Втім, у випадку виявлення осіб, які ухиляються від оновлення облікових даних, їм можуть виписати штрафи або розпочати адміністративне провадження.

Мобілізація в Україні: останні новини