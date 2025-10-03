В Україні з'явиться новий реєстр військовозобов'язаних: що про нього варто знати
- В Україні набув чинності закон про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.
- Інтеграція реєстру з іншими державними базами дозволить точніше визначати осіб, які підлягають мобілізації.
Мобілізація в Україні поступово переходить у цифрову форму. Так, уже набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.
Ця система має запрацювати до кінця 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Поради юриста".
Які зміни очікують військовозобов'язаних?
Інтегрують Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних з іншими державними базами, а саме:
Державним реєстром актів цивільного стану;
реєстром Державної міграційної служби;
базою Міністерства внутрішніх справ;
податковою інформацією;
базами Пенсійного фонду.
Тож тепер ТЦК та СП зможуть отримувати інформацію про:
фактичне місце проживання особи;
наявність відстрочки;
можливі виїзди людини за кордон;
дублювання даних.
У Генштабі зазначають, що так намагаються навести лад у військовій системі через те, що раніше багато чоловіків взагалі не стояли на обліку, або ж у них були застарілі особові дані.
"Завдяки новому реєстру ми знатимемо точніше, хто підлягає мобілізації, а хто – ні. Це дозволить зробити процес більш справедливим", – зазначав речник Генштабу.
Тим часом у Міноборони наголосили, що запуск нового реєстру не означає автоматичну мобілізацію всіх. Втім, у випадку виявлення осіб, які ухиляються від оновлення облікових даних, їм можуть виписати штрафи або розпочати адміністративне провадження.
Мобілізація в Україні: останні новини
В Україні з 1 жовтня спростили процес переведення військових до інших частин. Нові правила зобов'язують виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів, а також передбачають можливість подання електронного рапорту через застосунок Армія+.
Щомісяця в Україні на службу приходить близько 30 тисяч осіб сукупно і за мобілізацією, і за рекрутингом.
Щодо мобілізації жінок, то вона в Україні проводиться добровільно. Обов'язково ставати на військовий облік повинні лише медики та ті, хто навчався на військовій кафедрі.