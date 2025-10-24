Мобилизуют ли бездомных и с туберкулезом: в Киевском ТЦК ответили
- ТЦК не мобилизуют людей с открытой формой туберкулеза, поскольку они не могут быть признаны годными к штурмовой бригаде.
- Мобилизация бездомных зависит от заключения ВВК, и нет массового привлечения этих людей к службе.
Появилась информация, что ТЦК начали привозить в учебные центры бездомных, людей с инвалидностью и с открытой формой туберкулеза. Это может влиять на качество формирования Сил обороны.
Временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк рассказал 24 Каналу, если это касается Киевского областного ТЦК, то есть, конечно, недопустимым. Причина одна – ВЛК.
Мобилизуют ли работники ТЦК бездомных и людей с туберкулезом?
Олег Байдалюк отметил, если у человека открытая форма туберкулеза, то в ВВК не может быть указано, что он пригоден к штурмовой бригаде Это невозможно, ведь в штурмовом подразделении, боевой бригаде должны быть физически подготовленные ребята.
Что касается бездомных – все зависит от заключения ВВК. Бездомный он или нет – если ВВК указывает, что человек пригоден к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы выполняем закон Украины,
– сказал он.
Несмотря на это, массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забирали и привозили в ТЦК служить в пехоте, нет.
Временный представитель Киевского ОТЦК и СП также добавил, что лучше вообще откажемся от слова "бездомный", ведь все эти люди являются гражданами Украины.
Какова мобилизация в Украине?
Общая мобилизация в Украине продлена до 5 ноября 2025 года из-за военного положения. К службе в армии могут призвать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
Из-за мобилизации иногда возникают споры между гражданами призывного возраста и работниками ТЦК. Адвокат отметила, если есть определенные нарушения, то люди могут обращаться в суд, однако рассмотрение дела может сильно затянуться.
В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения россиян на украинскую территорию. К службе призывают людей из разных сфер, в частности предпринимателей, фермеров, врачей, учителей и ученых. Со временем мобилизация может усилиться.