Временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк рассказал 24 Каналу, если это касается Киевского областного ТЦК, то есть, конечно, недопустимым. Причина одна – ВЛК.

Мобилизуют ли работники ТЦК бездомных и людей с туберкулезом?

Олег Байдалюк отметил, если у человека открытая форма туберкулеза, то в ВВК не может быть указано, что он пригоден к штурмовой бригаде Это невозможно, ведь в штурмовом подразделении, боевой бригаде должны быть физически подготовленные ребята.

Что касается бездомных – все зависит от заключения ВВК. Бездомный он или нет – если ВВК указывает, что человек пригоден к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы выполняем закон Украины,

– сказал он.

Несмотря на это, массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забирали и привозили в ТЦК служить в пехоте, нет.

Временный представитель Киевского ОТЦК и СП также добавил, что лучше вообще откажемся от слова "бездомный", ведь все эти люди являются гражданами Украины.

