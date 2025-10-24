Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк розповів 24 Каналу, якщо це стосується Київського обласного ТЦК, то є, звісно, неприпустимим. Причина одна – ВЛК.

Чи працівники ТЦК мобілізують безхатченків та людей з туберкульозом?

Олег Байдалюк зазначив, якщо у людини відкрита форма туберкульозу, то у ВЛК не може бути вказано, що вона придатний до штурмової бригади.Це неможливо, адже у штурмовому підрозділі, бойовій бригаді мають бути фізично підготовлені хлопці.

Що стосується безхатченків – усе залежить від висновку ВЛК. Безхатченко він чи ні – якщо ВЛК вказує, що людина придатна до служби в бойовому підрозділі, навіть не в тиловому, а в бойовому, що ми можемо зробити? Ми виконуємо закон України,

– сказав він.

Попри це, масового явища, щоб усіх безхатченків Київщини забирали й привозили до ТЦК служити в піхоті, немає.

Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП також додав, що краще взагалі відмовимося від слова "безхатченко", адже всі ці люди є громадянами України.

Якою є мобілізація в Україні?