Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк розповів 24 Каналу, якщо це стосується Київського обласного ТЦК, то є, звісно, неприпустимим. Причина одна – ВЛК.
Чи працівники ТЦК мобілізують безхатченків та людей з туберкульозом?
Олег Байдалюк зазначив, якщо у людини відкрита форма туберкульозу, то у ВЛК не може бути вказано, що вона придатний до штурмової бригади.Це неможливо, адже у штурмовому підрозділі, бойовій бригаді мають бути фізично підготовлені хлопці.
Що стосується безхатченків – усе залежить від висновку ВЛК. Безхатченко він чи ні – якщо ВЛК вказує, що людина придатна до служби в бойовому підрозділі, навіть не в тиловому, а в бойовому, що ми можемо зробити? Ми виконуємо закон України,
– сказав він.
Попри це, масового явища, щоб усіх безхатченків Київщини забирали й привозили до ТЦК служити в піхоті, немає.
Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП також додав, що краще взагалі відмовимося від слова "безхатченко", адже всі ці люди є громадянами України.
Якою є мобілізація в Україні?
Загальна мобілізація в Україні продовжена до 5 листопада 2025 року через воєнний стан. До служби у війську можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років.
Через мобілізацію іноді виникають суперечки між громадянами призовного віку та працівниками ТЦК. Адвокатка зазначила, якщо є певні порушення, то люди можуть звертатись до суду, проте розгляд справи може сильно затягнутись.
В Україні триває мобілізація через повномасштабне вторгнення росіян на українську територію. До служби призивають людей із різних сфер, зокрема підприємців, фермерів, лікарів, вчителів та науковців. З часом мобілізація може посилитись.