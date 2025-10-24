Чи мобілізують безхатченків та з туберкульозом: у Київському ТЦК відповіли

З'явилася інформація, що ТЦК почали привозити до навчальних центрів безхатченків, людей з інвалідністю та з відкритою формою туберкульозу. Це може впливати на якість формування Сил оборони.

Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк розповів 24 Каналу, якщо це стосується Київського обласного ТЦК, то є, звісно, неприпустимим. Причина одна – ВЛК.

Чи працівники ТЦК мобілізують безхатченків та людей з туберкульозом?

Олег Байдалюк зазначив, якщо у людини відкрита форма туберкульозу, то у ВЛК не може бути вказано, що вона придатний до штурмової бригади.Це неможливо, адже у штурмовому підрозділі, бойовій бригаді мають бути фізично підготовлені хлопці.

Що стосується безхатченків – усе залежить від висновку ВЛК. Безхатченко він чи ні – якщо ВЛК вказує, що людина придатна до служби в бойовому підрозділі, навіть не в тиловому, а в бойовому, що ми можемо зробити? Ми виконуємо закон України,

– сказав він.

Попри це, масового явища, щоб усіх безхатченків Київщини забирали й привозили до ТЦК служити в піхоті, немає.

Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП також додав, що краще взагалі відмовимося від слова "безхатченко", адже всі ці люди є громадянами України.

Якою є мобілізація в Україні?