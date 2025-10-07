Работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения получают бронь на период шесть месяцев. После завершения этого срока работники подлежат повторному бронированию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката Марины Бекало изданию ТСН.ua.

Кто может получить бронирование?

В издании подчеркнули, что бронирование военнообязанных работников и должностных лиц необходимо для того, чтобы в период мобилизации обеспечить непрерывную работу органов власти, местного самоуправления, а также предприятий и учреждений, которые имеют стратегическое значение.

По словам юриста, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

Зато работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и оказания услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев,

– рассказала Марина Бекало.

Она добавила, что после завершения этого срока работники подлежат повторному бронированию.

Перечень объектов критической инфраструктуры определен постановлением Кабмина №1109 от 9 октября 2020 года. Для каждого сектора экономики действует отдельный порядок бронирования. Порядок бронирования регулируется постановлением Кабинета министров №76. Для того, чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать определенным критериям и быть внесенной в Единый перечень.

