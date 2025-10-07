Працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення отримують бронь на період шість місяців. Після завершення цього строку працівники підлягають повторному бронюванню.

Хто може отримати бронювання?

У виданні підкреслили, що бронювання військовозобов'язаних працівників і посадових осіб необхідне для того, щоб у період мобілізації забезпечити безперервну роботу органів влади, місцевого самоврядування, а також підприємств та установ, які мають стратегічне значення.

За словами юристки, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.

Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців,

– розповіла Марина Бекало.

Вона додала, що після завершення цього строку працівники підлягають повторному бронюванню.

Перелік об'єктів критичної інфраструктури визначено постановою Кабміну №1109 від 9 жовтня 2020 року. Для кожного сектору економіки діє окремий порядок бронювання. Порядок бронювання регулюється постановою Кабінету міністрів №76. Для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія має відповідати визначеним критеріям і бути внесеною до Єдиного переліку.

