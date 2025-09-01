Кому из женщин запрещен выезд за границу: в перечне несколько категорий
- Женщинам-военнослужащим, госслужащим, полицейским и тем, кто причастен к государственной тайне, запрещен выезд за границу.
- Женщины, которым суд запретил выезд из-за задолженности или уголовного расследования, также не могут покидать Украину.
Закон позволяет большинству украинских женщин пересекать границу. Однако, некоторым категориям это делать запрещено.
Кому из женщин запрещено покидать Украину, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также 12 категорий украинцев, которых не мобилизуют в сентябре 2025 года
Кто из женщин не может выезжать за границу?
Свободно выезжать за границу может большинство женщин, в том числе медицинские работницы, которые находятся на воинском учете.
В первую очередь страну не могут покидать военнослужащие. По закону о мобилизации в Украине, эти женщины имеют те же самые ограничения, как и мужчины.
Выезд также запрещен нескольким другим категориям, в частности:
госслужащим,
полицейским,
всем причастным к государственной тайне.
Кроме того, покидать страну нельзя женщинам, выезд которым запретил суд. Например, если в случае задолженности или пребывания под уголовным расследованием.
Кто из мужчин может выезжать за границу?
- В Украине призывной возраст определен в пределах 25 – 60 лет, поэтому большинство мужчин покидать страну могут. Однако, закон позволяет это делать нескольким категориям.
- Выезжать за границу могут мужчины, имеющие инвалидность I, II и III группы; родители, имеющие трех и более детей; мужчины, которые воспитывают ребенка самостоятельно или являются опекуном тяжелобольного несовершеннолетнего; военнообязанные, чьи близкие родственники погибли на войне; те, кому предоставлена отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью; по решению суда – опекуны недееспособных лиц.
- Военнослужащие тоже могут покидать страну для лечения, прохождения обучения или отдыха.
- Кроме того, с 27 августа официально разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.