Кому із жінок заборонений виїзд за кордон: у переліку кілька категорій
- Жінкам-військовослужбовцям, держслужбовцям, поліцейським і тим, хто причетний до державної таємниці, заборонено виїзд за кордон.
- Жінки, яким суд заборонив виїзд через заборгування або кримінальне розслідування, також не можуть покидати Україну.
Закон дозволяє більшості українських жінок перетинати кордон. Однак, деяким категоріям це робити заборонено.
Кому з жінок заборонено покидати Україну, розповідає 24 Канал.
Дивіться також 12 категорій українців, яких не мобілізують у вересні 2025 року
Хто із жінок не може виїжджати за кордон?
Вільно виїздити за кордон може більшість жінок, у тому числі медичні працівниці, які перебувають на військовому обліку.
У першу чергу країну не можуть покидати військовослужбовці. За законом про мобілізацію в Україні, ці жінки мають ті ж самі обмеження, як і чоловіки.
Виїзд також заборонений декільком іншим категоріям, зокрема:
держслужбовцям,
поліцейським,
всім причетним до державної таємниці.
Окрім того, покидати країну не можна жінкам, виїзд яким заборонив суд. Наприклад, якщо у випадку заборгування чи перебування під кримінальним розслідуванням.
Хто із чоловіків може виїжджати за кордон?
- В Україні призовний вік визначений у межах 25 – 60 років, тому більшість чоловіків покидати країну можуть. Однак, закон дозволяє це робити кільком категоріям.
- Виїжджати за кордон можуть чоловіки, які мають інвалідність І, ІІ та ІІІ групи; батьки, які мають трьох і більше дітей; чоловіки, які виховують дитину самостійно або є опікуном тяжкохворого неповнолітнього; військовозобов'язані, чиї близькі родичі загинули на війні; ті, кому надано відстрочку по догляду за особою з інвалідністю; за рішенням суду – опікуни недієздатних осіб.
- Військовослужбовці теж можуть покидати країну для лікування, проходження навчання або відпочинку.
- Окрім того, із 27 серпня офіційно дозволили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.