Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мобілізація в Україні: хто не потрапить на передову після призову
21 сентября, 19:40
2

Мобилизация в Украине: кто не попадет на передовую после призыва

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На передовую отправляют только тех мобилизованных, кто прошел обучение в соответствующих центрах подготовки.
  • Лица с определенными хроническими заболеваниями не направляются на фронт и могут служить в тылу.

В условиях полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако законодательство четко регламентирует категории военнослужащих, которые могут проходить службу в тылу или на должностях, не требующих непосредственного участия в боевых действиях. Военные, призванные по мобилизации, не допускаются к фронту без надлежащей боевой подготовки.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", на передовую отправляют только тех мобилизованных, кто прошел обучение в соответствующих центрах подготовки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст закона.

Смотрите также Повестка по почте: как должен выглядеть документ и что нужно знать

Кого не отправят на передовую после мобилизации?

На фронт не направляют лиц с определенными хроническими заболеваниями, в частности:

  • проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
  • сердечно-сосудистые болезни;
  • заболевания органов пищеварения.

Эти военнообязанные могут служить в тылу, но не в высокомобильных десантных частях, морской пехоте или штурмовых отрядах. Командование Украины отмечает, что в первую очередь на фронт направляют тех, кто имеет боевой опыт и соответствующую подготовку. Процесс мобилизации постоянно адаптируется к потребностям фронта, а законодательные изменения усиливают регулирование правового статуса военнообязанных.

Как студентам получить отсрочку?

  • Право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме.

  • В Единой государственной электронной базе по вопросам образования теперь формируют сообщение о том, что студент не нарушает последовательности получения образования.

  • Кроме того, всю информацию о студентах – даже лиц призывного возраста, которые именно поступили на первый курс – высшее учебное заведение направляет в ТЦК.

  • Студентам университет рекомендует делать соответствующие визиты в ТЦК каждые полгода, ведь кого-то по результатам сессии могут отчислить. Об отчисленных студентах учебное заведение также подает информацию в ТЦК и СП.