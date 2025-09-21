Мобілізація в Україні: хто не потрапить на передову після призову
- На передову відправляють лише тих мобілізованих, хто пройшов навчання у відповідних центрах підготовки.
- Особи з певними хронічними захворюваннями не направляються на фронт і можуть служити в тилу.
В умовах повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація, проте законодавство чітко регламентує категорії військовослужбовців, які можуть проходити службу в тилу або на посадах, що не потребують безпосередньої участі у бойових діях. Військові, призвані за мобілізацією, не допускаються до фронту без належної бойової підготовки.
Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", на передову відправляють лише тих мобілізованих, хто пройшов навчання у відповідних центрах підготовки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на текст закону.
Кого не відправлять на передову після мобілізації?
На фронт не направляють осіб із певними хронічними захворюваннями, зокрема:
- проблеми з опорно-руховим апаратом;
- серцево-судинні хвороби;
- захворювання органів травлення.
Ці військовозобов’язані можуть служити в тилу, але не у високомобільних десантних частинах, морській піхоті чи штурмових загонах. Командування України наголошує, що першочергово на фронт направляють тих, хто має бойовий досвід та відповідну підготовку. Процес мобілізації постійно адаптується до потреб фронту, а законодавчі зміни посилюють регулювання правового статусу військовозобов’язаних.
Як студентам отримати відстрочку?
Право на відстрочку від мобілізації в Україні мають студенти, які навчаються на денній або дуальній формі.
У Єдиній державній електронній базі з питань освіти тепер формують повідомлення про те, що студент не порушує послідовності здобуття освіти.
Окрім того, усю інформацію щодо студентів – навіть осіб призовного віку, які саме вступили на перший курс – вищий навчальний заклад скеровує до ТЦК.
Студентам університет рекомендує робити відповідні візити до ТЦК кожні пів року, адже когось за результатами сесії можуть відрахувати. Про відрахованих студентів навчальний заклад також подає інформацію в ТЦК та СП.