3 ноября, 14:01
Мобилизация в Украине: кого из мужчин не призовут в ноябре
Основные тезисы
- В армию в ноябре не заберут лиц непригодных по состоянию здоровья и людей с инвалидностью I, II, или III группы.
- Отсрочку от мобилизации могут получить родители с тремя или более детьми, опекуны детей без родителей, лица с родственниками с инвалидностью, студенты, забронированы предприятиями, или те, кто потерял братьев или сестер в боевых действиях.
В Украине официально продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 3 февраля 2026 года. В этот период в армию могут забирать мужчин от 25 до 60 лет. Впрочем, есть исключения.
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые лица имеют право на отсрочку от мобилизации или освобождение от службы, передает 24 Канал.
Кого не мобилизуют в ноябре?
В ноябре в армию не заберут непригодных к военной службе по состоянию здоровья. Перечень болезней, которые освобождают от службы, представлен в приказе Минобороны №402. Также мобилизации не подлежат лица, которые имеют инвалидность – I, II или III групп.
Отсрочку от мобилизации могут получить:
- родители, у которых на иждивении трое или более несовершеннолетних детей;
- опекуны и попечители детей, у которых нет родителей;
- лица, у кого есть родители с I и II группой инвалидности, муж (жена) имеет любую группу инвалидности;
- те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или же совершеннолетнего ребенка с I – II группой;
- опекуны лиц, признанных судом недееспособными;
- члены семьи второй (или третьей, если первый и второй отсутствуют или сами нуждаются в постоянном уходе по заключению ВКК) степени родства, ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы;
- студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах при условии, что они получают уровень образования выше того, что у них есть;
- забронированные критически важными предприятиями;
- те, кто погибших или пропавших братьев / сестер, которые принимали участие в боевых действиях с Россией. Речь идет как о полнородных, так и неполнородных родственниках;
- лица, которые освобождены из плена.
Что известно об изменениях в оформлении отсрочек?
- С 1 ноября ТЦК больше не принимают заявления на получение отсрочек. Их надо оформлять через приложение "Резерв+" или ЦНАП.
- Большинство отсрочек, которые имеют постоянные основания, будут продолжаться автоматически.
- Бумажные справки с печатью заменяются на электронные военно-учетные документы или распечатки с QR-кодом.