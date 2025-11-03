Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые лица имеют право на отсрочку от мобилизации или освобождение от службы, передает 24 Канал.

Кого не мобилизуют в ноябре?

В ноябре в армию не заберут непригодных к военной службе по состоянию здоровья. Перечень болезней, которые освобождают от службы, представлен в приказе Минобороны №402. Также мобилизации не подлежат лица, которые имеют инвалидность – I, II или III групп.

Отсрочку от мобилизации могут получить:

родители, у которых на иждивении трое или более несовершеннолетних детей;

опекуны и попечители детей, у которых нет родителей;

лица, у кого есть родители с I и II группой инвалидности, муж (жена) имеет любую группу инвалидности;

те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или же совершеннолетнего ребенка с I – II группой;

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

члены семьи второй (или третьей, если первый и второй отсутствуют или сами нуждаются в постоянном уходе по заключению ВКК) степени родства, ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы;

студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах при условии, что они получают уровень образования выше того, что у них есть;

забронированные критически важными предприятиями;

те, кто погибших или пропавших братьев / сестер, которые принимали участие в боевых действиях с Россией. Речь идет как о полнородных, так и неполнородных родственниках;

лица, которые освобождены из плена.

Что известно об изменениях в оформлении отсрочек?