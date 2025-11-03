Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", деякі особи мають право на відстрочку від мобілізації або звільнення від служби, передає 24 Канал.

Кого не мобілізують у листопаді?

У листопаді до війська не заберуть непридатних до військової служби за станом здоров'я. Перелік хвороб, які звільняють від служби, поданий в наказі Міноборони №402. Також мобілізації не підлягають особи, які мають інвалідність – I, II чи III груп.

Відстрочку від мобілізації можуть отримати:

батьки, у яких на утриманні троє або більше неповнолітніх дітей;

опікуни та піклувальники дітей, у яких немає батьків;

особи, у кого є батьки з I і II групою інвалідності, чоловік (дружина) має будь-яку групу інвалідності;

ті, хто має неповнолітню дитину з інвалідністю або ж повнолітню дитину з I – II групою;

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

члени сім'ї другого (або третього, якщо перший і другий відсутні або самі потребують постійного догляду за висновком ЛКК) ступеня споріднення, що доглядають за особою з інвалідністю I чи II групи;

студенти денної або дуальної форми навчання у вишах за умови, що вони здобувають рівень освіти вищий за той, що в них є;

заброньовані критично важливими підприємствами;

ті, хто загиблих чи зниклих братів / сестер, які брали участь у бойових діях з Росією. Йдеться як про повнорідних, так і неповнорідних родичів;

особи, які звільнені з полону.

Що відомо про зміни в оформленні відстрочок?