Бронь украинцев в розыске ТЦК будет доступна не для всех критических предприятий, – Вениславский
- Законопроект №13335 позволяет бронировать мужчин, которых разыскивает ТЦК, только предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
- Бронирование предоставляется на срок до 45 дней, за который военнообязанные должны привести в порядок документы.
- Это делается для сохранения ценных специалистов на предприятиях, во избежание остановки или задержки производства.
Не все критические предприятия смогут бронировать мужчин, которых разыскивает ТЦК. Сейчас речь идет только об одной категории компаний.
Такое заявление сделал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Кто из украинцев, находящихся в розыске, может получить бронирование?
В комментарии изданию нардеп рассказал о законопроекте, который позволяет критическим предприятиям бронировать мужчин, которые находятся в розыске ТЦК. Стоит заметить, что Рада уже приняла документ в первом чтении.
Этот законопроект касается предприятий, признанных критическими в сфере обороны. То есть это не для всех критических предприятий. Речь идет об оборонно-промышленном комплексе,
– объяснил Вениславский.
Он добавил, что военнообязанные без военно-учетного документа, с неактуальными данными или в розыске ТЦК смогут получить бронь на срок до 45 дней. За это время они обязаны привести документы в порядок.
Как сообщил Вениславский, это нужно для того, чтобы не отправлять на фронт ценных специалистов, которые приносят большую пользу оборонным предприятиям и экономике.
Он отметил, что уже были случаи, когда важный сотрудник приходил в ТЦК, чтобы получить бронирование или обновить данные, но получал боевую повестку. На следующий день его уже отправляли на полигон, откуда вернуть человека было невозможно. В результате этого предприятие было вынуждено прекращать или задерживать выпуск продукции.
Бронирование от мобилизации: что стоит знать
- 3 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №13335. Он предусматривает, что военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование.
- Добавим, что обновленные правила бронирования позволяют критически важным предприятиям откладывать мобилизацию работников. Однако бронированию не подлежат лица, которые работают неофициально или имеют зарплату менее 20 000 гривен.