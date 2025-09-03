Не всі критичні підприємства зможуть бронювати чоловіків, яких розшукує ТЦК. Наразі йдеться лише про одну категорію компаній.

Таку заяву зробив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Хто з українців, які перебувають у розшуку, може отримати бронювання?

У коментарі виданню нардеп розповів про законопроєкт, який дозволяє критичним підприємствам бронювати чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК. Варто зауважити, що Рада вже ухвалила документ у першому читанні.

Цей законопроєкт стосується підприємств, визнаних критичними у сфері оборони. Тобто це не для всіх критичних підприємств. Йдеться про оборонно-промисловий комплекс,

– пояснив Веніславський.

Він додав, що військовозобов'язані без військово-облікового документа, з неактуальними даними або в розшуку ТЦК зможуть отримати бронь на термін до 45 днів. За цей час вони зобов'язані привести документи до ладу.

Як повідомив Веніславський, це потрібно для того, щоб не відправляти на фронт цінних фахівців, які приносять велику користь оборонним підприємствам та економіці.

Він зауважив, що вже були випадки, коли важливий співробітник приходив у ТЦК, щоб отримати бронювання чи оновити дані, але отримував бойову повістку. Наступного дня його вже відправляли на полігон, звідки повернути людину було неможливо. У результаті цього підприємство було змушене припиняти або затримувати випуск продукції.

Бронювання від мобілізації: що варто знати