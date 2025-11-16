Как формируется количество людей, которых должен мобилизовать ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Каждый ТЦК имеет мобилизационный план.

Именно он определяет, сколько людей нужно призвать на службу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Главкому".

Новости к теме В каких случаях полиция может задержать человека во время проверки документов

Что говорят в ТЦК о мобилизации?

По словам Истомина, ТЦК является лишь финальным звеном процесса.

Над нами оперативные командования, над ними – командование видов, в частности Сухопутных войск, далее – Генеральный штаб ВСУ. Именно там определяют потребность в количестве личного состава: сколько военных нужно, куда направить, как распределить в учебные центры,

– рассказал представитель Полтавского ТЦК.

Истомин отметил, что надо понимать, что войско – не только линия фронта, а огромный организм: тыл, обеспечение, учебные центры, инструкторы, подразделения технической поддержки. Страна определяет, сколько людей нужно, а задача ТЦК – этих людей найти и направить.

Сейчас полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, людей в армии не хватает, но ТЦК делает для этого все возможное.

Кого в Украине могут мобилизовать?