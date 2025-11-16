Как формируется количество людей, которых должен мобилизовать ТЦК
- ТЦК получает мобилизационные планы от Генерального штаба ВСУ и не определяет самостоятельно количество людей для мобилизации.
- Несмотря на усилия ТЦК, планы мобилизации выполнить полностью не удается.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Каждый ТЦК имеет мобилизационный план.
Именно он определяет, сколько людей нужно призвать на службу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Главкому".
Новости к теме В каких случаях полиция может задержать человека во время проверки документов
Что говорят в ТЦК о мобилизации?
По словам Истомина, ТЦК является лишь финальным звеном процесса.
Над нами оперативные командования, над ними – командование видов, в частности Сухопутных войск, далее – Генеральный штаб ВСУ. Именно там определяют потребность в количестве личного состава: сколько военных нужно, куда направить, как распределить в учебные центры,
– рассказал представитель Полтавского ТЦК.
Истомин отметил, что надо понимать, что войско – не только линия фронта, а огромный организм: тыл, обеспечение, учебные центры, инструкторы, подразделения технической поддержки. Страна определяет, сколько людей нужно, а задача ТЦК – этих людей найти и направить.
Сейчас полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, людей в армии не хватает, но ТЦК делает для этого все возможное.
Кого в Украине могут мобилизовать?
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине могут мобилизовать военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки или бронирования.
Однако следует понимать разницу между военнообязанными и призывниками. Военнообязанные – это мужчины, которые уже имеют опыт службы или проходили военную подготовку, например, на военной кафедре. Тогда как призывники – это лица без военного опыта или образования, которые до 25 лет могут служить только добровольно.