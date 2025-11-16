Укр Рус
24 Канал Новини України Як формується кількість людей, яких має мобілізувати ТЦК
16 листопада, 16:29
3

Як формується кількість людей, яких має мобілізувати ТЦК

Надія Батюк
Основні тези
  • ТЦК отримує мобілізаційні плани від Генерального штабу ЗСУ і не визначає самостійно кількість людей для мобілізації.
  • Попри зусилля ТЦК, плани мобілізації виконати повністю не вдається.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Кожен ТЦК має мобілізаційний план.

Саме він визначає, скільки людей потрібно призвати на службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Главкому".

Новини до теми У яких випадках поліція може затримати людину під час перевірки документів

Що кажуть у ТЦК про мобілізацію?

За словами Істоміна, ТЦК є лише фінальною ланкою процесу. 

Над нами оперативні командування, над ними – командування видів, зокрема Сухопутних військ, далі – Генеральний штаб ЗСУ. Саме там визначають потребу у кількості особового складу: скільки військових потрібно, куди направити, як розподілити в навчальні центри,
 – розповів речник Полтавського ТЦК.

Істомін зазначив, що треба розуміти, що військо – не лише лінія фронту, а величезний організм: тил, забезпечення, навчальні центри, інструктори, підрозділи технічної підтримки. Країна визначає, скільки людей потрібно, а завдання ТЦК – цих людей знайти й направити.

Наразі повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, людей у війську не вистачає, але ТЦК робить для цього все можливе.

Кого в Україні можуть мобілізувати?

  • Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в Україні можуть мобілізувати військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я та не мають відстрочки чи бронювання.

  • Однак варто розуміти різницю між військовозобов'язаними та призовниками. Військовозобов’язані – це чоловіки, які вже мають досвід служби або проходили військову підготовку, наприклад, на військовій кафедрі. Тоді як призовники – це особи без військового досвіду або освіти, які до 25 років можуть служити лише добровільно.