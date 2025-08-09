В Украине изменили правила вручения повесток: кого могут объявить в розыск
- Вручение повесток во время мобилизации в Украине теперь может осуществляться по почте, если лицо не получило или отказалось от повестки, его могут объявить в розыск.
- Кабинет министров принял постановление, позволяющее отправлять повестки на адрес, указанный в реестре военнообязанных "Оберіг".
В Украине изменили правила вручения повесток во время мобилизации. Теперь необязательно ее будут вручать лично.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Марину Бекало в комментарии ТСН.
Какие новые правила вручения повесток?
В Украине изменились правила вручения повесток. Кабинет министров 30 июля 2025 года принял соответствующее постановление №916.
Согласно обновлениям, вручение повестки в ТЦК после прохождения ВВК больше не является обязательным. Теперь ее могут отправить по почте на адрес, указанный в реестре военнообязанных "Оберіг". Эта норма следует из обновленного пункта 88 постановления.
Если повестку прислали по почте, человек ее не получил или отказался принять, его могут объявить в розыск за уклонение от мобилизации. В таком случае может быть применена статья за уклонение от призыва по мобилизации.
Адвокат отмечает, что общий порядок вручения повесток глобально не изменился.
"Военнообязанным и резервистам, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, повестка о призыве вручается или лично под подпись, или направляется по почте", – объяснила Бекало.