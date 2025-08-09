В Україні змінили правила вручення повісток під час мобілізації. Тепер необов’язково її вручатимуть особисто.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Марину Бекало в коментарі ТСН.

Дивіться також Відстрочка онлайн через Резерв+: як оформити та продовжити без військкомату

Які нові правила вручення повісток?

В Україні змінилися правила вручення повісток. Кабінет міністрів 30 липня 2025 року ухвалив відповідну постанову №916.

Згідно з оновленнями, вручення повістки у ТЦК після проходження ВЛК більше не є обов’язковим. Тепер її можуть надіслати поштою на адресу, зазначену у реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг". Ця норма випливає з оновленого пункту 88 постанови.

Якщо повістку надіслали поштою, людина її не отримала або відмовилася прийняти, її можуть оголосити в розшук за ухилення від мобілізації. У такому випадку може бути застосована стаття за ухилення від призову під час мобілізації.

Адвокатка зазначає, що загальний порядок вручення повісток глобально не змінився.

"Військовозобов’язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, повістка про призов вручається або особисто під підпис, або надсилається поштою", – пояснила Бекало.