Военнообязанные, которые получили штраф за невыполнение правил мобилизации имеют право оплатить его непосредственно в ТЦК и СП, или через приложение Резерв+. Однако это не означает, что человек освобождается от получения повестки в будущем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения юридической компании "INSEININ".

Могут ли прислать новую повестку человеку, который уже оплатил штраф от ТЦК?

Юристы отметили, что после уплаты штрафа не освобождает от мобилизации, а только закрывает дело о конкретном нарушении. Поэтому новая повестка может прийти. Тогда военнообязанный все равно должен появляться по вызову ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК или мобилизации.

Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение и убирает красную ленту. Но это не отменяет вашей обязанности выполнять требования воинского учета. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем,

– говорят в Министерстве обороны.

Повторное игнорирование повестки взамен грозит новым штрафом и попаданием в розыск ТЦК, о чем будет свидетельствовать "красная лента" в приложении Резерв+.

За несколько проигнорированных повесток человека могут привлечь к уголовной ответственности. Этот порядок регулируют статьи уголовного кодекса. Наказание может наступить за уклонение от призыва на срочную военную службу. За это предусмотрен штраф до 8 500 грн или ограничение свободы до 3 лет. Также штраф до 5100 гривен или заключение до 6 месяцев можно получить за уклонение от воинского учета или специальных сборов.

Какие существуют штрафы от ТЦК?

Штрафы за нарушение правил воинского учета регулируются Кодексом Украины об административных правонарушениях. Военнообязанного могут наказать административным взысканием по статье 210. Она предусматривает наказание за нарушение правил воинского учета, включая несвоевременное обновление данных или неприбытие по повестке и нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию. Размер штрафа за неприбытие по повестке составляет 17 000 гривен для граждан и 25 500 гривен – для должностных лиц.

Почему после оплаты штрафа не меняется статус в Резерв+?

Напомним, юристы рассказывали, что статус "В розыске" может оставаться в Резерв+ из-за технических сбоев в реестре "Оберіг". Тогда статус с военнообязанного не снимается автоматически, даже если производство по нему закрыто.

Если такое случается, необходимо обновить данные в приложении, проверить наличие реального постановления или обратиться в ТЦК с заявлением о снятии с розыска.

К слову, в августе всеобщая мобилизация продолжается. Поэтому согласно постановлению №560, на улицах военнообязанные могут получить повестку от специальных групп, в которые входят представители ТЦК или местной власти вместе с полицией. Все процессы оповещения фиксируются на видео. Такая деятельность считается законной, ведь осуществляется согласно специальному распоряжению власти.