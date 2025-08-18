Військовозобов'язані, які отримали штраф за невиконання правил мобілізації мають право сплатити його безпосередньо в ТЦК і СП, або через застосунок Резерв+. Однак це не означає, що людина звільняється від отримання повістки в майбутньому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юридичної компанії "INSEININ".

Чи можуть надіслати нову повістку людині, яка вже сплатила штраф від ТЦК?

Юристи зазначили, що після сплати штрафу не звільняє від мобілізації, а лише закриває справу про конкретне порушення. Отож нова повістка може прийти. Тоді військовозобов'язаний все одно має з'являтися за викликом ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК чи мобілізації.

Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення і прибирає червону стрічку. Але це не скасовує вашого обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі,

– кажуть в Міністерстві оборони.

Повторне ігнорування повістки натомість загрожує новим штрафом та потраплянням в розшук ТЦК, про що свідчитиме "червона стрічка" в застосунку Резерв+.

За кілька проігнорованих повісток людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Цей порядок регулюють статті кримінального кодексу. Покарання може настати за ухилення від призову на строкову військову службу. За це передбачено штраф до 8 500 грн або обмеження волі до 3 років. Також штраф до 5100 гривень чи ув'язнення до 6 місяців можна отримати за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

Які існують штрафи від ТЦК?

Штрафи за порушення правил військового обліку регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення. Військовозобов'язаного можуть покарати адміністративним стягненням за статтею 210. Вона передбачає покарання за порушення правил військового обліку, включаючи невчасне оновлення даних або неприбуття за повісткою та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розмір штрафу за неприбуття за повісткою становить 17 000 гривень для громадян та 25 500 гривень – для посадових осіб.

Чому після оплати штрафу не змінюється статус у Резерв+?

Нагадаємо, юристи розповідали, що статус "У розшуку" може залишатися в Резерв+ через технічні збої в реєстрі "Оберіг". Тоді статус із військовозобов'язаного не знімається автоматично, навіть якщо провадження по ньому закрите.

Якщо таке трапляється, необхідно оновити дані в застосунку, перевірити наявність реальної постанови або звернутися до ТЦК із заявою про зняття з розшуку.

До слова, у серпні загальна мобілізація триває. Тож згідно з постановою №560, на вулицях військовозобов'язані можуть отримати повістку від спеціальних груп, до яких входять представники ТЦК чи місцевої влади разом із поліцією. Усі процеси оповіщення фіксуються на відео. Така діяльність вважається законною, адже здійснюється згідно зі спеціальним розпорядженням влади.