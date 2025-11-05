Мобилизация 50+ в ноябре: кого из мужчин старшего возраста не могут призвать на службу
- Мужчины в возрасте 50+ подлежат мобилизации, но обычно служат в тыловых подразделениях, если они пригодны по состоянию здоровья или имеют необходимую специальность.
- Не подлежат мобилизации мужчины, признаны непригодными по состоянию здоровья, те, кто имеет инвалидность, трое и более несовершеннолетних детей или ухаживает за близкими с инвалидностью.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 3 февраля 2026 года. В связи с этим военнообязанные мужчины подлежат призыву.
Мобилизация мужчин, которым уже исполнилось 50 лет, проводится на общих основаниях. Об этом сообщает 24 Канал.
Кого из мужчин в возрасте 50+ лет не призовут на службу?
Мужчины в возрасте 50+ лет, как и другие, должны проходить ВВК и появляться по повестке в ТЦК. Если мужчина годен к службе по состоянию здоровья или имеет, например, нужную в армии военную специальность, его могут призвать и после 55 лет, и даже в 59.
Однако в этом возрасте не направляют служить в штурмовые подразделения или на передовую – обычно таких мобилизованных ждут в частях обеспечения, хотя это не является правилом. Военнообязанные 50+ обычно становятся тыловиками, водителями, логистами и тому подобное.
Относительно того, кого среди 50+ не призывают, то, согласно украинскому законодательству, в это число входят военнообязанные, которые имеют бронирование, отсрочку или те, кто полностью освобожден от военной службы. В частности, это те, кто:
- признан непригодным к несению службы по состоянию здоровья;
- имеет инвалидность любой группы;
- имеет трое и более несовершеннолетних детей;
- вынужден ухаживать за близкими, у которых есть инвалидность;
- ряд других категорий.
Заметим, что полный список оснований для получения отсрочки прописан в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Мобилизация в Украине: коротко о главном
В Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако граждане, достигшие предельного возраста пребывания на службе, могут подписать контракт с Силами обороны, получить выплаты и ряд льгот.
Женщины могут служить в ВСУ по собственному желанию на должностях бухгалтера, медика, IT-специалиста, оператора БпЛА и не только. Для присоединения к ВСУ им нужно пройти собеседование, предоставить необходимые документы и пройти базовую общевойсковую подготовку.
В определенных случаях военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Она доступна студентам, лицам с инвалидностью или тем, кто признан непригодным по заключению ВВК и тому подобное.