Мобилизация 50+ в ноябре: кого из мужчин старшего возраста не могут призвать на службу

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 3 февраля 2026 года. В связи с этим военнообязанные мужчины подлежат призыву.

Мобилизация мужчин, которым уже исполнилось 50 лет, проводится на общих основаниях. Об этом сообщает 24 Канал.

Кого из мужчин в возрасте 50+ лет не призовут на службу?

Мужчины в возрасте 50+ лет, как и другие, должны проходить ВВК и появляться по повестке в ТЦК. Если мужчина годен к службе по состоянию здоровья или имеет, например, нужную в армии военную специальность, его могут призвать и после 55 лет, и даже в 59.

Однако в этом возрасте не направляют служить в штурмовые подразделения или на передовую – обычно таких мобилизованных ждут в частях обеспечения, хотя это не является правилом. Военнообязанные 50+ обычно становятся тыловиками, водителями, логистами и тому подобное.

Относительно того, кого среди 50+ не призывают, то, согласно украинскому законодательству, в это число входят военнообязанные, которые имеют бронирование, отсрочку или те, кто полностью освобожден от военной службы. В частности, это те, кто:

признан непригодным к несению службы по состоянию здоровья;

имеет инвалидность любой группы;

имеет трое и более несовершеннолетних детей;

вынужден ухаживать за близкими, у которых есть инвалидность;

ряд других категорий.

Заметим, что полный список оснований для получения отсрочки прописан в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Мобилизация в Украине: коротко о главном