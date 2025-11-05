Мобілізація 50+ в листопаді: кого з чоловіків старшого віку не можуть призвати на службу

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 3 лютого 2026 року. У зв'язку з цим військовозобов'язані чоловіки підлягають призову.

Мобілізація чоловіків, яким вже виповнилося 50 років, проводиться на загальних підставах. Про це повідомляє 24 Канал.

Кого з чоловіків віком 50+ не призвуть на службу?

Чоловіки віком 50+ років, як і інші, повинні проходити ВЛК і з'являтися за повісткою в ТЦК. Якщо чоловік придатний до служби за станом здоров'я або має, наприклад, потрібну в армії військову спеціальність, його можуть призвати й після 55 років, і навіть у 59.

Проте в цьому віці не скеровують служити до штурмових підрозділів чи на передову – зазвичай на таких мобілізованих чекають у частинах забезпечення, хоча це не є правилом. Військовозобов'язані 50+ зазвичай стають тиловиками, водіями, логістами тощо.

Щодо того, кого серед 50+ не призивають, то, згідно з українським законодавством, до цього числа входять військовозобов'язані, які мають бронювання, відстрочку або ж ті, хто повністю звільнений від військової служби. Зокрема, це ті, хто:

визнаний непридатним до несення служби за станом здоров'я;

має інвалідність будь-якої групи;

має троє і більше неповнолітніх дітей;

змушений доглядати за близькими, у яких є інвалідність;

ряд інших категорій.

Зауважимо, що повний список підстав для отримання відстрочки прописано в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Мобілізація в Україні: коротко про головне