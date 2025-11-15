В оккупированной Луганской области россияне принудительно мобилизовали первых украинских резервистов, – ОВА
- Во оккупированной Луганской области россияне принудительно мобилизовали первых украинских резервистов.
- Резервистов отправили в учебные центры, хотя обещали подготовку для охраны инфраструктурных объектов.
На временно оккупированной территории Луганской области россияне принудительно мобилизовали первую партию украинских резервистов. Оккупанты обманули наших граждан, пообещав им одно, но в итоге отправили в учебный центр.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Луганской ОВА Алексея Харченко.
Что известно о мобилизации первой группы украинских резервистов в Луганской области?
Алексей Харченко отметил, что на временно оккупированной территории Луганской области россияне собрали первую партию украинских резервистов.
В Минобороны РФ их обещали готовить исключительно к охране инфраструктурных объектов. Впрочем, сразу отправили в учебные центры. "Специальные сборы" продлятся в течение двух месяцев,
– рассказал начальник ОВА.
Он также отметил, что в каждой административно-территориальной единице оккупированной Луганской области военкоматы захватчиков установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации.
Обратите внимание! Действия оккупантов по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях является грубым нарушением Женевских конвенций и классифицируется как военное преступление.
Также Харченко рассказал, что в педагогическом вузе в Луганске оккупанты открыли центр военно-патриотического воспитания молодежи "Редут".
"Заведение будут посещать как студенты этого и других высших учебных заведений, так и школьники. На занятиях захватчики будут проводить с ними огневую и тактическую подготовку, а также учить управлять БПЛА. В так называемом "министерстве образования и науки "ЛНР" эту идею милитаризации молодежи, конечно что, поддержали", – отметил чиновник.
Как россияне пытаются мобилизовать в свою армию украинцев на оккупированных территориях?
Россия узаконила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе, что в Запорожской области оккупационные "военкоматы" получили приказы от высшего руководства из Москвы по составлению списков мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, пригодных к военной службе.
Кроме того, Россия приняла законопроект, позволяющий осуществлять призыв в армию в течение всего года. Это касается и временно оккупированных территорий, где, если человек откажется подписать контракт на службу в армии оккупантов, он может потерять работу.
Украинцев в оккупации призывают всеми способами избегать российского призыва. Если не удастся этого сделать – при первой возможности возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны.