В оккупированной Луганской области россияне принудительно мобилизовали первых украинских резервистов, – ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области россияне принудительно мобилизовали первую партию украинских резервистов. Оккупанты обманули наших граждан, пообещав им одно, но в итоге отправили в учебный центр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Луганской ОВА Алексея Харченко.

Что известно о мобилизации первой группы украинских резервистов в Луганской области?

Алексей Харченко отметил, что на временно оккупированной территории Луганской области россияне собрали первую партию украинских резервистов.

В Минобороны РФ их обещали готовить исключительно к охране инфраструктурных объектов. Впрочем, сразу отправили в учебные центры. "Специальные сборы" продлятся в течение двух месяцев,

– рассказал начальник ОВА.

Он также отметил, что в каждой административно-территориальной единице оккупированной Луганской области военкоматы захватчиков установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации.

Обратите внимание! Действия оккупантов по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях является грубым нарушением Женевских конвенций и классифицируется как военное преступление.

Также Харченко рассказал, что в педагогическом вузе в Луганске оккупанты открыли центр военно-патриотического воспитания молодежи "Редут".

"Заведение будут посещать как студенты этого и других высших учебных заведений, так и школьники. На занятиях захватчики будут проводить с ними огневую и тактическую подготовку, а также учить управлять БПЛА. В так называемом "министерстве образования и науки "ЛНР" эту идею милитаризации молодежи, конечно что, поддержали", – отметил чиновник.

Как россияне пытаются мобилизовать в свою армию украинцев на оккупированных территориях?