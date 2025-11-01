Соответствующий законопроект, позволяющий осуществлять призыв в армию в течение всего года, на днях приняли в России, передает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Читайте также Я этим поражен, – американец сказал, что его восхитило в украинской армии

Как россияне используют украинцев для пополнения собственного войска?

Призыв во вражеское войско будет проходить с 1 января по 31 декабря. Формально он распространяется и на оккупированные регионы Украины, несмотря на предыдущие заверения о якобы "освобождении" местного населения от военной службы.

Отныне каждый житель Мелитополя или близлежащих поселков может получить повестку в любое время. Согласно новым правилам, человек обязан явиться в военкомат не позднее чем через 30 дней после получения электронного сообщения.

Обратите внимание! Как сообщают источники Центра национального сопротивления в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили приказы от высшего руководства из Москвы по составлению списков мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, годных к службе.

К тому же в Мелитополе с середины октября снова начали "квартирные обходы" для уточнения адресов и персональных данных людей. Особое внимание уделяют работникам коммунальных предприятий, охранникам и строителям. Их считают теми, кого можно без подготовки отправить на так называемую "вторую линию”.

Параллельно оккупационные медиа продвигают пропаганду о создании "добровольческих батальонов", пытаясь таким образом показать якобы массовую поддержку. Однако, по словам местных жителей, "добровольность" часто превращается в шантаж.

Если человек откажется подписать контракт на службу, он может потерять работу.

Эти действия грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая прямо запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства в армию страны-оккупанта,

– отметили в ЦНС.

Там добавили, что в самой оккупационной администрации нарастает напряжение. Местные чиновники боятся протестов и диверсий, поэтому пытаются оправдать свои действия риторикой о "военно-патриотическом воспитании".

Какова ситуация на оккупированных территориях?