Соответствующий законопроект, позволяющий осуществлять призыв в армию в течение всего года, на днях приняли в России, передает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как россияне используют украинцев для пополнения собственного войска?
Призыв во вражеское войско будет проходить с 1 января по 31 декабря. Формально он распространяется и на оккупированные регионы Украины, несмотря на предыдущие заверения о якобы "освобождении" местного населения от военной службы.
Отныне каждый житель Мелитополя или близлежащих поселков может получить повестку в любое время. Согласно новым правилам, человек обязан явиться в военкомат не позднее чем через 30 дней после получения электронного сообщения.
Обратите внимание! Как сообщают источники Центра национального сопротивления в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили приказы от высшего руководства из Москвы по составлению списков мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, годных к службе.
К тому же в Мелитополе с середины октября снова начали "квартирные обходы" для уточнения адресов и персональных данных людей. Особое внимание уделяют работникам коммунальных предприятий, охранникам и строителям. Их считают теми, кого можно без подготовки отправить на так называемую "вторую линию”.
Параллельно оккупационные медиа продвигают пропаганду о создании "добровольческих батальонов", пытаясь таким образом показать якобы массовую поддержку. Однако, по словам местных жителей, "добровольность" часто превращается в шантаж.
Если человек откажется подписать контракт на службу, он может потерять работу.
Эти действия грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая прямо запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства в армию страны-оккупанта,
– отметили в ЦНС.
Там добавили, что в самой оккупационной администрации нарастает напряжение. Местные чиновники боятся протестов и диверсий, поэтому пытаются оправдать свои действия риторикой о "военно-патриотическом воспитании".
Какова ситуация на оккупированных территориях?
Недавно, в Мелитополе среди оккупационной администрации вспыхнул громкий скандал. Назначенный Россией "глава Запорожской области" Евгений Балицкий уволил руководительницу так называемой "ЦИК региона" Галину Катющенко, обвинив ее в коррупционных злоупотреблениях.
Между тем на оккупированной части Донбасса ситуация в экономике остается критической, Так, более 3000 предприятий в регионе прекратили работу, и только около 30% населения имеют работу.
Основные ресурсы региона направляются на военные нужды России, что привело к резкому росту безработицы и упадку промышленности. Часто люди вынуждены работать за еду.
Кроме того, российские власти легализовали и процесс присвоения недвижимости украинцев из-за признания ее "бесхозным имуществом".
