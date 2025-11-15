На окупованій Луганщині росіяни примусово мобілізували перших українських резервістів, – ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни примусово мобілізували першу партію українських резервістів. Окупанти обманули наших громадян, пообіцявши їм одне, але зрештою відправили до навчального центру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.

Що відомо про мобілізацію першої групи українських резервістів на Луганщини?

Олексій Харченко зазначив, що на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни зібрали першу партію українських резервістів.

У Міноборони РФ їх обіцяли готувати виключно до охорони інфраструктурних об’єктів. Втім, одразу відправили до навчальних центрів. "Спеціальні збори" триватимуть упродовж двох місяців,

– розповів начальник ОВА.

Він також зазначив, що у кожній адміністративно-територіальній одиниці окупованої Луганської області військкомати загарбників встановили відповідний план нового варіанту примусової мобілізації.

Зверніть увагу! Дії окупантів щодо примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях є грубим порушенням Женевських конвенцій та класифікується як воєнний злочин.

Також Харченко розповів, що у педагогічному виші в Луганську окупанти відкрили центр військово-патріотичного виховання молоді "Редут".

"Заклад відвідуватимуть як студенти цього та інших вищих навчальних закладів, так і школярі. На заняттях загарбники проводитимуть із ними вогневу та тактичну підготовку, а також вчитимуть керувати БпЛА. У так званому "міністерстві освіти і науки "ЛНР" цю ідею мілітаризації молоді, звісно що, підтримали", – зазначив посадовець.

Як росіяни намагаються мобілізувати до своєї армії українців на окупованих територіях?