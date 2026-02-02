Делают КАБы и несут тысячи смертей: ГУР раскрыло, кто производит модули УМПК для России

Украинские разведчики обнародовали интерактивную 3D-модель УМПК – универсального модуля планирования и коррекции. Именно благодаря этому изделию россияне смогли создать КАБы, которыми терроризируют Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Кто производит модули УМПК для КАБов?

Ключевое предприятие-разработчик УМПК – корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Оно выполняет государственный оборонный заказ.

Важно, что 6 предприятий из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Речь об АО "СКТБ "КУРГАНПРИБОР", которое осуществляет конечную сборку УМПК-250 и УМПК-500. А также о ЗАО "ГЕФЕСТ И Т", которое разрабатывает и устанавливает вычислительные подсистемы СВП-24 "Гефест" на основные носители КАБов – Су-34, Су-35С, Су-24М.

Отсутствие этих компаний в санкционных списках позволяет им наладить беспрепятственные поставки товаров и технологий из-за рубежа, а также организовать обслуживание финансовых операций международными банками,

– отметили в Главном управлении разведки Украины.

Всего в производстве УМПК задействовано 31 предприятие.

Справка. Разница между КАБом и ФАБом в том, что КАБ является "улучшенной" версией, которой можно управлять – именно благодаря модулю УМПК. До создания этого модуля авиабомбы были неуправляемые, то есть не такие точные. КАБы выпускают из самолетов.



Благодаря планированию бомба летит на цель сама, самолету не надо "подвозить" ее и заходить в зону поражения ПВО. Таким образом, обстрелы Украины КАБами разрушительны и проходят для врага почти безнаказанно.

Как россияне создали КАБ, из чего состоит эта авиабомба?

На портале War&Sanctions выложили интерактивную 3D-модель и компонентную базу универсальных модулей планирования и коррекции.

С помощью УМПК враг превращает неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500М62, ФАБ-250, РБК-500, ОДАБ-500, ОДАБ-1500, ФАБ-3000 и другие в управляемые – так называемые КАБы. Модуль планирования и коррекции состоит из силовой рамы, носового обтекателя, раскладных крыльев, элевонов и стабилизаторов и крепится к бомбе специальными хомутами,

– рассказали в ГУР.

Система управления планером "СМАРТ", спутниковая навигационная система с помехозащищенной адаптивной антенной "Комета" (на 4 или 8 элементов) и безплатформенная инерциальная навигационная система обеспечивают наведение КАБа на цель.



Разведчики рассказали о компонентах КАБов / ГУР

В 2024 году противник начал применение авиабомб ФАБ-500Т с модулями повышенной дальности УМПК-ПД. Такие модули имеют увеличенную площадь крыла и длинную силовую раму, 12-элементную "Комету-М12" и обновленный блок "СМАРТ", что позволяет увеличить дальность планирования их применения,

– детализировали в разведке.

Насколько разрушительны КАБы?

Вечером 1 февраля россияне сбросили авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК на поселок Алексеево-Дружковка в Донецкой области. Два человека погибли сразу, дом разрушен до основания. Три человека попали в больницу, в частности, 11-летний мальчик.

Куда долетают КАБы?

Россияне постоянно совершенствуют свои авиабомбы. В 2025 году стало известно, что КАБы уже могут долететь до Николаевщины, Одесской и Полтавской областей.

Тогда Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил: КАБ, который долетел до Полтавщины, был скорее похож на малобюджетную реактивную крылатую ракету. Поэтому не стоит думать, что впоследствии "фронтовые" 500-килограммовые КАБы будут падать на кварталы столицы.