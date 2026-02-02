Роблять КАБи і несуть тисячі смертей: ГУР розкрило, хто виробляє модулі УМПК для Росії

Українські розвідники оприлюднили інтерактивну 3D-модель УМПК – універсального модуля планерування та корекції. Саме завдяки цьому виробу росіяни змогли створити КАБи, якими тероризують Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

До теми КАБи несуть смерть і руйнування: що це за зброя і чому долітають вже до Одещини та Полтавщини

Хто виробляє модулі УМПК для КАБів?

Ключове підприємство-розробник УМПК – корпорація "Тактичне ракетне озброєння". Воно виконує державне оборонне замовлення.

Важливо, що 6 підприємств із оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Мова про АТ "СКТБ "КУРГАНПРИБОР", яке здійснює кінцеву збірку УМПК-250 та УМПК-500. А також про ЗАТ "ГЕФЕСТ І Т", яке розробляє та встановлює обчислювальні підсистеми СВП-24 "Гефест" на основні носії КАБів – Су-34, Су-35С, Су-24М.

Відсутність цих компаній у санкційних списках дозволяє їм налагодити безперешкодне постачання товарів та технологій з-за кордону, а також організувати обслуговування фінансових операцій міжнародними банками,

– наголосили в Головному управлінні розвідки України.

Загалом у виробництві УМПК задіяне 31 підприємство.

Довідка. Різниця між КАБом і ФАБом у тому, що КАБ є "покращеною" версією, якою можна керувати – саме завдяки модулю УМПК. До створення цього модуля авіабомби були некеровані, тобто не такі точні. КАБи випускають із літаків.



Завдяки планеруванню бомба летить на ціль сама, літаку не треба "підвозити" її і заходити в зону ураження ППО. Таким чином, обстріли України КАБами руйнівні та минають для ворога майже безкарно.

Як росіяни створили КАБ, з чого складається ця авіабомба?

На порталі War&Sanctions виклали інтерактивну 3D-модель і компонентну базу універсальних модулів планерування та корекції.

За допомогою УМПК ворог перетворює некеровані авіаційні бомби ФАБ-500М62, ФАБ-250, РБК-500, ОДАБ-500, ОДАБ-1500, ФАБ-3000 та інші на керовані – так звані КАБи. Модуль планування та корекції складається з силової рами, носового обтічника, розкладних крил, елевонів і стабілізаторів та кріпиться до бомби спеціальними хомутами,

– розповіли в ГУР.

Система керування планером "СМАРТ", супутникова навігаційна система із завадозахищеною адаптивною антеною "Комета" (на 4 або 8 елементів) та безплатформенна інерціальна навігаційна система забезпечують наведення КАБа на ціль.



Розвідники розповіли про компоненти КАБів / ГУР

У 2024 році противник розпочав застосування авіабомб ФАБ-500Т з модулями підвищеної дальності УМПК-ПД. Такі модулі мають збільшену площу крила та довшу силову раму, 12-елементну "Комету-М12" і оновлений блок "СМАРТ", що дозволяє збільшити дальність планування їх застосування,

– деталізували в розвідці.

Наскільки руйнівними є КАБи?

Увечері 1 лютого росіяни скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на селище Олексієво-Дружківка на Донеччині. Двоє людей загинули одразу, будинок зруйновано вщент. Троє людей потрапили в лікарню, зокрема, 11-річний хлопчик.

Куди долітають КАБи?

Росіяни постійно вдосконалюють свої авіабомби. В 2025 році стало відомо, що КАБи вже можуть долетіти до Миколаївщини, Одещини та Полтавщини.

Тоді Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив: КАБ, який долетів до Полтавщини, був швидше схожим на малобюджетну реактивну крилату ракету. Тож не варто думати, що згодом "фронтові" 500-кілограмові КАБи падатимуть на квартали столиці.